О бесконтактный новый мир

Складные телефоны — новая итерация «раскладушек», побеждённых смартфонами — главные звёзды Всемирного мобильного конгресса в Барселоне. Правда, в руки посетителям их пока не дают, спрятав за стеклом. Зато другие модели руками трогать вообще не обязательно:
Кристина Хинер, Euronews:
«Кроме складных телефонов, ещё одна новинка — устройства, которыми можно управлять, вообще не прикасаясь к экрану».
В таких аппаратах активно внедряют и новую систему обеспечения безопасности: сканер рисунка вен на ладони. Его считают гораздо более надёжным, чем обычные уже сканеры отпечатков пальцев:
Мигель Анхель Фернандес, директор по маркетингу LG:
«Нужно поднести руку на 10 см к экрану, не касаясь его, и устройство распознает рисунок ваших вен. Вероятность, что у кого-то окажется такой же, в десять раз меньше, чем шанс найти одинаковые отпечатки пальцев».
Зато потрогать можно голограмму — благодаря новому поколению очков смешанной реальности, которые в теории дадут человеку невиданные ранее возможности по взаимодействию с виртуальностью. Но пока концепция ещё дорабатывается, и предлагают такие очки лишь профессионалам и крупным корпорациям.
Чарли Хань, Microsoft:
«Конечно, мы мечтаем о мире, в котором такие технологии будут доступны всем пользователям. Но это всё же потребует определённого времени».
Пока новый мир не наступил, но роботы уже умеют разносить кофе, играть на пианино и танцевать друг с другом. Но до биодроидов ещё далеко: инженеры признаются, что создать для таких целей человекоподобное тело едва ли проще, чем искусственный интеллект.
Саймон Трамел, инженер:
«Мы пытаемся максимально приблизить конструкцию роботов к человеческому телу. Наше тело, с точки зрения робототехники, мягкое, сильное, быстрое, динамичное, способное к самовосстановлению. Сейчас мы пытаемся имитировать работу человеческих мышц».
Ещё несколько лет назад казались фантастикой беспилотные автомобили; сегодня они уже ездят по дорогам, а в Барселоне представлен прототип летающего дрона-такси. Пока, правда, полёты на нём только виртуальные.