ОИ -2020: медали из смартфонов

Организаторы Олимпийских и Паралимпийских игр 2020 в Токио-2020 объявили, что уже к марту соберут достаточно материала для выплавки медалей. Дело в том, что в Стране Восходящего солнца их решили сделать из металлов, полученных при переработке сданных в утиль мобильных телефонов, планшетов и других электронных устройств.

Программа по сбору началась в апреле 2017 года, и перед пунктами сдачи выстроились очереди. Пример согражданам подали сотрудники столичного муниципалитета, в том числе и губернатор Юрико Койке.

Золотые олимпийские медали изготавливаются из серебра с золотым покрытием не менее 6 граммов, серебряные - из чистого серебра, а бронзовые - из сплава меди, олова и цинка. Всего для отливки более 2600 медалей в 50 дисциплинах требуется более 30 килограммов золота, около 5 тонн серебра и без малого 3 тонны бронзы.

Инициатива японцев вызвана не только их бережливостью: страна занимает третье место в мире после США и Китая по накоплению так называемого "электронного мусора", из которого в переработку не сдаётся и треть.