Почему зебры полосатые?

Учёные считают, что нашли объяснение характерному полосатому окрасу зебр, сообщает агентство Reuters. Черные и белые полосы не дают мухам и других насекомым приземлиться на шкуру животных.

Исследователи провели эксперимент, в ходе которого обнаружили, что мухам сложнее приземляться на полосатую поверхность. В ходе эксперимента на обычных лошадей надели костюмы, имитирующие окрас зебры, и обнаружили, что на них стало садиться меньше насекомых.

«Мы увидели, что мухи приближаются к зебрам и лошадям с одинаковой скоростью, но им не удается приземлиться на зебр (или на полосатые костюмы), потому что они не могут снизить скорость, пролетают мимо или буквально врезаются в лошадей и отскакивают в сторону", - рассказал эколог Тим Каро из Калифорнийского университета в Дейвисе.

Tim Caro/Handout via REUTERS

С точки зрения эволюции, зебра обитает в тех частях света, где мухи являются переносчиками опасных заболеваний, которые вызывают истощение и могут привести к летальному исходу.

Существуют и другие гипотезы о возникновении полос: такой окрас может обеспечить зебре маскировку в условиях дикой природы, регулировать температуру тела или же служить отличием от сородичей.

В мире насчитывается три вида зебр. Расположение полос на шкуре этих животных уникально, и пока не было найдено двух одинаковых особей.