Госдума приняла закон о рунете

Госдума приняла в окончательном чтении законопроект о безопасной и устойчивой работе российского сегмента интернета. "За" проголосовали 307 депутатов, "против" —68.

Предполагается, что после вступления в силу, Роскомнадзор будет централизовано контролировать и управлять трафиком рунета. Кроме того, должна быть создана национальная система доменных имен, предназначенная для получения и хранения информации о сетевых адресах.

По словам законодателей, проект призван обеспечить автономную работу интернета в стране в случае отключения его от мировой сети извне. Если текст будет одобрен без изменений Советом Федерации и подписан президентом Владимиром Путиным, закон вступит в силу 1 ноября 2019 года. Его отдельные положения начнут действовать с 1 января 2021 года.

Законопроект был предложен сенаторами Андреем Клишасом, Людмилой Боковой, а также депутатом Госдумы от фракции ЛДПР Андреем Луговым. Затраты на исполнение законопроекта правительство оценивает в 30 млрд рублей.

Законопроект вызвал резкую критику со стороны экспертов и неправительственных организаций, которые считают, что он может спровоцировать внутригосударственные "шатдауны" - отключение самих себя от интернета - и негативно повлияет на доступ граждан к информации.

Больше по теме | Что такое "суверенный интернет" и чем он грозит пользователям?