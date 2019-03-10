"Интернет - это свет"

От шести с половиной, по данным Главного управления МВД, до 15 тысяч человек, по информации "Белого счетчика", приняли участие в митинге за свободу интернета на столичном проспекте Академика Сахарова. Мероприятие было организовано Либертарианской партией и «Обществом защиты интернета» и согласовано с мэрией Москвы. Охрану правопорядка обеспечивали полиция и Росгвардия.

Акция, в которой приняли участие политики, общественные деятели и журналисты (в том числе поэт Лев Рубинштейн, издатель «Медиазоны» Сергей Смирнов и руководитель проекта «Роскомсвобода» Артем Козлюк) проводился против закона о защите Рунета, который был принят Госдумой в первом чтении в феврале.

"Темнота нужна там, где воруют и убивают, во всех остальных случаях нужен свет. В настоящее время свет - это интернет", - говорит один из манифестантов, инженер Виктор Тиновицкий.

"Анонимность у нас в России уходит, власти принимают законы, которые могут позволить сажать людей в тюрьму без повода, блокировать ресурсы, блокировать доступ к информации", - добавляет студент Никита Ушаков.

Разработчики законопроекта обосновывают его необходимостью обеспечить устойчивую работу интернета в России в случае возникновения угрозы его функционированию из-за рубежа. Согласно пояснительной записке, он подготовлен с учетом агрессивного характера принятой в сентябре Стратегии национальной кибербезопасности США.

Ресурс "ОВД-Инфо" сообщил о как минимум 28 задержанных в Москве, среди них есть несовершеннолетние. Акции в защиту свободы Рунета прошли также в Хабаровске и Воронеже.