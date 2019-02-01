40-летие победы исламской революции в Иране

Иран отмечает 40-летие знаменательного исторического события. 1 февраля 1979 г., после 15-летнего изгнания в Иран вернулся лидер оппозиции режиму шаха Мохаммеда Пехлеви, шиитский вероучитель и идеолог аятолла Рухолла Хомейни. Его возвращение стало апофеозом иранской революции, начавшейся в январе 1978 г. Через год, в январе 1979 г., шах бежал из страны.

Хомейни вернулся в Иран из французского изгнания как всесильный лидер революции: он сразу же отстранил от власти умеренного реформатора Шапура Бахтияра, сторонники аятоллы начали брать власть в свои руки по всей стране. В марте 1979 г. по инициативе Хомейни пройдёт референдум о создании исламской республики, а в декабре он получит полномочия Верховного руководителя Ирана, которыми будет пользоваться до своей смерти в 1989 г.

40 лет спустя исламский режим, созданный Хомейни, продолжает демонстрировать устойчивость, несмотря на внешние и внутренние вызовы. В торжествах по случаю круглой даты приняли участие миллионы иранцев.