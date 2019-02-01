ЕС-Япония: свободная зона в треть мировой экономики

В пятницу вступило в силу соглашение об экономическом партнёрстве между Евросоюзом и Японией. Фактически речь идёт о зоне свободной торговли, которая охватывает около трети мировой экономики.

Япония отменяет тарифы на 94% наименований европейского импорта как продуктов, так и промышленных товаров, а Европа снимает пошлины на 99% ассортимента японских товаров. Значительно упростятся таможенные процедуры.

«Один из аспектов этого договора — это защита наименования места происхождения: то есть в Японии нельзя будет производить фету или рокфор, поскольку эти названия защищены. Равно так же и в Европе нельзя будет производить „копии“, например, мраморной говядины Кобе», — рассказывает экономист Роберт Карнелл.

Договор был подписан в июле прошлого года и ратифицирован в декабре, после пяти лет переговоров.

Предполагается, что когда условия свободной торговли заработают в полную силу, товарооборот между ЕС и Японией увеличится на 36 миллиардов евро.