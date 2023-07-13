Евросоюз снимает ограничения на импорт из Японии

В Брюсселе прошла встреча руководителей Евросоюза и Японии. Они решали, как противостоять растущему военно-политическому влиянию Китая и его монополии на стратегическое сырьё

Евросоюз снимет ограничения на импорт из Японии, введенные после аварии на атомной электростанции Фукусима в 2011 году. Об этом объявила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен после встречи в четверг в Брюсселе с премьер-министром Японии Фумио Кисидой. Она сказала, что в ответ ЕС ждёт более широкого открытия японского рынка для своих товаров.

«Мы согласились отменить оставшиеся в отношении импорта ограничительные меры, которые были связаны с инцидентом на Фукусиме. __ Мы приняли это решение на основе научных данных, доказательств и оценки Международного агентства по атомной энергии. Мы также договорились в течение этого года решить несколько других торговых вопросов, в частности, о доступе нашей аграрной продукции на японский рынок».

Поставки в Евросоюз сельскохозяйственной продукции и рыбы из префектуры Фукусима были приостановлены более 12 лет назад после того, как авария на АЭС привела к радиоактивному заражению окрестностей.

Участники саммита ЕС-Япония также обсуждали совместные усилия по обепечению экономической безопасности. Лидеры выразили обеспокоенность в связи с недавно объявленными Китаем ограничениями на экспорт игаллия и германия. Эти два редкоземельных металла используются в микросхемах, солнечных панелях и другой важной электронике.

Премьер-министр Японии высказался за усиления взаимодействия Брюсселя и Токио с целью противостоять растущему влиянию Пекина:

«Мы должны и дальше вместе поддерживать и укреплять свободный и открытый международный порядок, основанный на верховенстве права, что мы вновь подтвердили на сегодняшней встрече. Учитывая, что мы сталкиваемся с серьезными угрозами безопасности, Япония приветствовала бы более активное участие ЕС в делах Индо-Тихоокеанского региона».

Стороны согласились совместно искать альтернативные источники сырья для производства критически важной продукцией, в том числе оборонного назначения, где Китая занимает господствующее положение. ЕС и Япония заявили, что эту чрезмерная зависимость от КНР необходимо преодолеть.