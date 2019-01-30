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Европейцы шутят над "брекситом"

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 Наира Давлашян 
Европейцы шутят над "брекситом"
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"Брексит" или не "брексит"? Пока Великобритания ищет ответ на этот непростой вопрос, остальные европейцы учатся относиться к действиям британских парламентариев с юмором.

Предлагаем вам посмотреть подборку самых веселых постов из разных европейских стран на тему затягивающегося "развода" с ЕС.

В России, к примеру, шутят над планами премьер-министра Терезы Мэй и над всем понятной еще по советскому прошлому идее запасаться продуктами в ожидании пустых прилавков и инфляции.

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В связи с Брекситом, британцы всерьёз задумались о конце света. Ну, или продуктового рая. В Великобритании открылся сайт BrexitPrepping (по-русски «подготовка к Brexit»), на котором граждане могут запастись «аварийным» запасом продовольствия ко времени выхода страны из ЕС. Об этом сообщает РИА «Новости». #Brexit #BrexitPrepping #брексит #конецсвета #apocalypse #exportingisgreat #export #экспорт #KON #термокамера #пищевоеоборудование

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"Когда работаешь в Еврокомиссии над Брекситом, а сам фанат Spice Girls", - пишет пользователь Instagram под "кавером" на песню "Wannabe". Считает ли автор, что британцы хотят таинственный "zig-a-zig-ah"? Возможно, мы никогда не получим ответа на этот вопрос.

Немцы шутят, что "гораздо проще было бы, если бы все страны, кроме Великобритании, вышли из ЕС и основали новый союз".

А вот еще один немецкий мем, подтрунивающий над особенностями британской демократии в вопросе "брексита": "Так, с меня хватит!": королева снова вводит абсолютную монархию".

Пользователь из Франции шутит с долей сарказма: "Бог знал, за что поселил их (британцев) на острове".

В Испании стала популярной карикатура на Мэй, которая пытается подобрать ключ к двери с надписью "брексит".

Итальянская карикатура с надписью "Дефект домино".

Надпись в центре изображения: "Вы тут".