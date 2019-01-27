Учащиеся 35-й школы на Васильевском острове, где в 1939-1941 гг. училась Таня Савичева вспоминают девочку, чей дневник стал одним из самых страшных свидетельств блокады Ленинграда.

"Женя умерла в 12 часов утра, 28 декабря 1941 года. Дядя Лёша 10 мая в 4 часа дня. Умерла мама, умерла бабушка, умер дядя Вася, умер Лёка. Савичевы умерли, умерли все, осталась одна Таня".

Таня была пятым и самым младшим ребёнком в семье Савичевых. Она считала всех своих родственников погибшими, но старшему брату Михаилу удалось выжить на фронте, а сестра Нина была эвакуирована, не сумев известить об этом своих родных. На фоне сильного истощения Таня заболела туберкулёзом. После снятия блокады её эвакуировали в Горьковскую область.

"Но в 1944 г. летом девочка умрёт. Умирать будет очень тяжело, она ослепнет, она будет полностью парализована, – рассказывает руководитель архива Пискарёвского мемориала Ольга Большакова. – Но таких девочек, таких мальчиков было очень много. Вымирали семьи даже по 15 человек. У нас есть такие документы".

Таня Савичева умерла 1 июля 1944 г., ей было 14 лет.

Всего за время блокады, которая продолжалась с 8 сентября 1941 г. по 27 января 1944 г., в результате артиллерийских и авиационных бомбардировок и от голода погибли свыше 641 тыс. человек, десятки тысяч ленинградцев умерли во время эвакуации.