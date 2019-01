Объявлены претенденты на "Оскар"

В Беверли-Хиллз объявили претендентов на "Оскар". 91-я церемония вручения наград Американской академии киноискусств состоится в Лос-Анджелесе 24 февраля.

Мы приводим полный список номинантов.

Лучший фильм: "Зеленая книга"

"Рома"

"Звезда родилась"

"Фаворитка"

"Черный клановец"

"Богемская рапсодия"

"Черная Пантера"

"Власть"

Лучший актер: Рами Малек, "Богемская рапсодия"

Кристиан Бэйл, "Власть"

Вигго Мортенсен, "Зеленая книга"

Брэдли Купер, "Звезда родилась"

Итан Хоук, "Дневник пастыря"

Уиллем Дефо, "На пороге вечности"

Лучшая актриса: Ялица Апарисио, "Рома"

Гленн Клоуз, "Жена"

Леди Гага, "Звезда родилась"

Оливия Колман, "Фаворитка"

Мелисса МакКарти, "Сможете ли вы меня простить?"

Лучший актер второго плана: Махершала Али, "Зеленая книга"

Ричард Э. Грант, "Сможете ли вы меня простить?"

Тимоти Шаламе, "Красивый мальчик"

Сэм Эллиотт, "Звезда родилась"

Сэм Рокуэлл, "Власть"

Лучшая актриса второго плана: Эмма Стоун, "Фаворитка"

Рэйчел Вайс, "Фаворитка"

Эми Адамс, "Власть"

Реджина Кинг, "Если Бил-стрит могла бы заговорить"

Марина де Тавира, "Рома"

Лучший режиссер: Альфонсо Куарон, "Рома"

Спайк Ли, "Черный клановец"

Павел Павликовский, "Холодная война"

Йоргос Лантимос, "Фаворитка"

Адам МакКей, "Власть"

Лучший анимационный фильм:

"Суперсемейка 2", Брэд Берд

"Человек-паук: Через вселенные", Боб Персичетти, Питер Рэмзи, Родни Ротман

"Ральф против интернета", Рич Мур, Фил Джонстон

"Остров собак", Уэс Андерсон

"Мирай из будущего", Мамору Хосода

Лучший короткометражный анимационный фильм: "Бао", Доми Ши

"Выходные", Тревор Хименес

"Один маленький шаг", Эндрю Чесворт, Бобби Понтилас

"Поздний полдень", Луиз Багналл

"Поведение животных", Элисон Сноуден, Дэвид Файн

Лучший фильм на иностранном языке: "Рома" (Мексика)

"Холодная война" (Польша)

"Магазинные воришки" (Япония)

"Капернаум" (Ливан)

"Работа без авторства" (Германия)

Лучший документальный фильм: "RBG"

Minding the Gap

"Свободный подъём в одиночку"

"Об отцах и сынах"

"Округ Хейл утром и вечером"

Лучший короткометражный документальный фильм: "Точка. Конец предложения"

"Конец игры"

"Ночь в саду"

"Шлюпка"

"Паршивая овца"

Лучший монтаж: "Зеленая книга", Патрик Дж. Дон Вито

"Богемская рапсодия", Джон Оттман

"Черный клановец", Бэри Александр Браун

"Фаворитка", Йоргос Мавропсаридис

"Власть", Хэнк Корвин

Лучший оригинальный сценарий : "Зеленая книга", Ник Валлелонга, Брайан Карри, Питер Фаррели

"Фаворитка", Дебора Дэвис, Тони МакНамара

"Рома", Альфонсо Куарон

"Власть", Адам МакКей

"Дневник пастыря", Поль Шрадер

Лучший адаптированный сценарий: "Бастер Скраггс", Джоэль Коэн, Этан Коэн

"Если Бил-стрит могла бы заговорить", Бэри Дженкинс

"Звезда родилась", Эрик Рот, Брэдли Купер, Уилл Феттерс

"Сможете ли вы меня простить?", Николь Холофсенер, Джефф Уитти

"Черный клановец", Чарли Уочтел, Дэвид Рабиновиц, Кевин Уиллмотт, Спайк Ли

Лучший композитор:

"Если Бил-стрит могла бы заговорить", Николас Брителл

"Мэри Поппинс возвращается", Марк Шайман, Скотт Уиттман

"Остров собак", Александр Дэсплат

"Черна пантера", Людвиг Горанссон

"Черный клановец", Теренс Бланшард

Лучшая песня: "Shallow" — "Звезда родилась"

"All the Stars" — "Черная Пантера"

"Girl In The Movies" — "Пышка"

"I’ll Fight" — "RBG"

"The Place Where Lost Things Go" — "Мэри Поппинс возвращается"

Лучший оператор: "Рома", Альфонсо Куарон

"Фаворитка", Робби Райан

"Звезда родилась", Мэтью Либатик

"Работа без авторства", Кэлеб Дэшанель

"Холодная война", Лукас Зал

Лучший монтаж звука: "Человек на Луне", Ай-Линг Ли, Милдред Йатру Морган

"Тихое место", Итэн Ван дер Рин, Эрик Аадаль

"Богемская рапсодия", Джон Вархерст

"Черная Пантера", Бенжамин А. Берт, Стив Воддекер

"Рома", Серхио Диаз, Скип Ливсэй

Лучшее сведение звука: "Рома"

"Богемская рапсодия"

"Человек на Луне"

"Звезда родилась"

"Черная пантера"

Лучший художник-постановщик: "Фаворитка", Фиона Кромби, Кэти Лукас

"Человек на Луне", Нэйтан Кроули, Кэти Лукас

"Рома", Эухенио Кабальеро, Барбара Энрикез

"Черная пантера", Ханна Бичлер

"Мэри Поппинс возвращается", Джон Мир, Гордон Сим

Лучший дизайн костюмов: "Баллада бастера Скрагсса"

"Черная Пантера"

"Фаворитка"

"Мэри Поппинс возвращается"

"Две королевы"

Лучший грим и прически: "Власть"

"Две королевы"

"На границе миров"

Лучшие визуальные эффекты: "Человек на Луне"

"Мстители: Война бесконечности"

"Хан Соло: Звёздные войны. Истории"

"Первому игроку приготовиться"

"Кристофер Робин"