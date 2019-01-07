Камбоджа: 40-летняя годовщина свержения кровавого режима

В понедельник десятки тысяч людей стали свидетелями красочной церемонии на Олимпийском стадионе в Пномпене, посвящённой, по выражению премьер-министра страны, "второму дню рождения Камбоджи".

"Сегодня мы проводим эту церемонию празднования в память о том, что нами не забыто, - о самых чудовищных преступлениях времён Демократической Кампучии и правления Пол Пота", - сказал в ходе выступления перед собравшимися премьер-министр Хун Сен.

Три года восемь месяцев и двадцать дней просуществовала Кампучия, провозглашённая коммунистами "красными кхмерами", пришедшими к власти в 1975 году. За это время на "полях смерти" - в местах массовых казней - или от пыток, голода, адского труда погибли почти два миллиона камбоджийцев. Треть населения страны была истреблена.