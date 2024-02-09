Сближение Москвы и Пхеньяна: российские туристы в КНДР

Турпоездка, организованная властями, продлится четыре дня.

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В Северную Корею прибыли первые после пандемии туристы из России. Вместе с группой приехали также представители турбизнеса и российских СМИ и учащиеся детско-юношеской спортивной школы олимпийского резерва. Эта организованная поездка — еще один признак усиливающегося сближения Москвы и Пхеньяна.

В посольстве РФ в КНДР сообщили, что туристы пробудут в Северной Корее четыре дня, во время тура они увидят достопримечательности Пхеньяна и посетят горнолыжный курорт "Масиннён".

Самолет вылетел из Владивостока.

"У кого-то мечта побывать в Северной Корее. Это удивительная страна. Она закрытая и, возможно, это всех и притягивает туда. Кто-то говорит, что всю жизнь мечтал побывать в Северной Корее. Кто-то говорит, что он посетил несколько десятков стран, а вот в Северной Корее ни разу не был", — говорит глава туристического агентства Инна Мухина.

Российские СМИ сообщают, что стоимость тура составляет около 750 долларов.

Посол РФ в Пхеньяне Александр Мацегора сообщил, что Москва и Пхеньян готовят соглашение о взаимных поездках граждан.

Тур был организован в соответствии с соглашением, достигнутым между губернатором Приморского края Олегом Кожемяко и северокорейскими властями.

Кожемяко посетил Пхеньян в декабре для переговоров об укреплении экономических связей на фоне стремительного роста двусторонних обменов после саммита двух лидеров.

Расширение связей между Северной Кореей и Россией происходит в то время, когда эти страны оказались втянутыми в отдельные противостояния с США и их союзниками — Северная Корея из-за своей продвигающейся ядерной программы, а Россия из-за затянувшейся войны с Украиной.

В сентябре прошлого года лидер Северной Кореи Ким Чен Ын и президент России Владимир Путин встретились на космодроме на Дальнем Востоке.

В октябре министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что рекомендовал бы Северную Корею в качестве места для отдыха. Многие россияне сейчас не могут выехать в Европу и Соединенные Штаты из-за санкций, введенных против России после вторжения в Украину.

По данным разведки стран-союзников США, Россия в обмен на боеприпасы разблокировала часть активов КНДР, попавших под санкции ООН, а также помогла Северной Корее получить доступ к мировой финансовой системе.

По данным разведки Южной Кореи, Россия уже получила более миллиона снарядов из КНДР.