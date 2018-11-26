Скончался мэтр итальянского кино Бернардо Бертолуччи

Он снимал фильмы о приспособленцах и романтиках, не будучи ни тем, ни другим, он изучал человека в момент кризиса, физического, физиологического или душевного, при этом сохраняя холодноватый взгляд на происходящее с персонажами.

Он мог разместить персонажей в Италии эпохи Муссолини,

во Франции в период волнений 68-го года,

в Китае

или в послевоенном Алжире,

но география и исторический декорум почти всегда растворялись в рассказе о главном.

Бертолуччи последовательно проводил тех, о ком снимал ленты, через круги ада, которые за несколько веков до него были описаны его соотечественником в "Божественной комедии".

Бертолуччи охотно брал в качестве основы литературные произведения, в частности, написанное Моравиа, чтобы представить уже свой взгляд на природу человеческих страстей.

Его разочарования - в идеях коммунизма или в романтизме юных, в любви или в преданности, его неверие (иногда) в человеческую стойкость, его горький сарказм (почти всегда), если речь шла об эмоциях, давали возможность оценить всю сложность человеческой натуры, очень часто, по его мнению, сдающейся перед вызовом судьбы.

В своих мемуарах "Мое прекрасное наваждение" он писал, что "истории предпочитает мифологию", объясняя это тем, что "история начинается с правды и приходит к обману, а мифология начинается с обмана и идёт к правде".

Поиски истины были тяжелыми, и, как он заявлял многократно, кино - "род чистилища", через который нужно пройти, чтобы обрести себя.

"Снимать - значит жить, а жить - значит снимать", - так Бертолуччи сформулировал свое отношение к делу, которым занимался всю жизнь.

Он ушел на 78-м году жизни, оставив в качестве завещания фильмы, практически каждый из которых становился этапом в развитии кинематографа на протяжении более, чем полувека.