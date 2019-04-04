Умер режиссер Георгий Данелия

Умер Георгий Данелия. Российский кинорежиссер скончался в больнице на 89 году жизни. У него остановилось сердце. Об этом сообщила СМИ его супруга Галина.
В феврале режиссер был госпитализирован с воспалением легких, после чего введен в медикаментозную кому.
Данелия родился в Тифлисе 25 августа 1930 года. Позже его семья перебралась в Москву. В 1955-м он окончил Московский архитектурный институт, а в 1959-м - Высшие режиссерские курсы (мастерская Михаила Калатозова). Его первая лента "Сережа" (1960) получила Гран-при на Международном кинофестивале в Карловых Варах.
Тонкое сплетение сатиры, гротеска и лиризма - главные черты картин Данелии. Такие ленты, как "Я шагаю по Москве", "Джентльмены удачи", "Мимино", "Осенний марафон" стали классикой отечественного кино. Сценарист большинства своих фильмов, он не чуждался сыграть в них и небольшие роли.
Народный артист СССР, член Союза кинематографистов СССР и академик Российской академии кинематографических искусств "Ника", он возглавлял последние 16 лет "Фонд Георгия Данелия сохранения традиций и развития нового кино". Режиссер награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" II и III степени.