Умер режиссер Георгий Данелия

Умер Георгий Данелия. Российский кинорежиссер скончался в больнице на 89 году жизни. У него остановилось сердце. Об этом сообщила СМИ его супруга Галина.

В феврале режиссер был госпитализирован с воспалением легких, после чего введен в медикаментозную кому.

Данелия родился в Тифлисе 25 августа 1930 года. Позже его семья перебралась в Москву. В 1955-м он окончил Московский архитектурный институт, а в 1959-м - Высшие режиссерские курсы (мастерская Михаила Калатозова). Его первая лента "Сережа" (1960) получила Гран-при на Международном кинофестивале в Карловых Варах.

"Кто такой Данелия? Во-первых, это талантливый и самобытный художник, всегда разный и неожиданный даже для тех, кто его хорошо знает. И во-вторых, - это просто добрый человек: и талант его добр и фильмы его добрые", - писал о нем его "талисман", актер Евгений Леонов.

Тонкое сплетение сатиры, гротеска и лиризма - главные черты картин Данелии. Такие ленты, как "Я шагаю по Москве", "Джентльмены удачи", "Мимино", "Осенний марафон" стали классикой отечественного кино. Сценарист большинства своих фильмов, он не чуждался сыграть в них и небольшие роли.

"Когда превозносят моё творчество — не скрою, конечно, приятно, но чувствую я себя при этом примерно как безбилетный пассажир в трамвае: вот сейчас войдет контролёр, оштрафует, опозорит и попросит выйти вон!" - признавался он сам в одной из своих автобиографических книг.

Народный артист СССР, член Союза кинематографистов СССР и академик Российской академии кинематографических искусств "Ника", он возглавлял последние 16 лет "Фонд Георгия Данелия сохранения традиций и развития нового кино". Режиссер награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" II и III степени.