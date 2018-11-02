Берлин - за пакт ООН, Варшава - против

"Что касается Германии, мы очень активно вовлечены в создание этого миграционного пакта и связаны с ним, - сказала она. - Потому что, с одной стороны, в этом пакте подчёркивается суверенитет государств и то, что каждая страна сама принимает решение. А с другой стороны в нём также говорится, что существуют международные соглашения, такие, как Женевская конвенция о беженцах. В-третьих, ответственность ложится и на страны происхождения, а также подчёркивается, что мы против незаконной миграции".

По миграционному вопросу Берлин и Варшава сходятся в одном: нужно защищать внешние границы ЕС и бороться с причинами бегства в Европу. Но Польше не по душе распределение нагрузки на страны ЕС и разрабатываемый пакт ООН, за который ратует Германия. Моравецкий дал понять: Варшава скорее всего откажется от участия в нём.

"Я лишь могу сказать, что мы в Польше - за Германию я говорить не могу - внимательно наблюдаем за происходящим и очень вероятно, что, подобно Австрии, Чехии, и Соединенным Штатам, мы не будем участвовать в глобальном миграционном пакте ООН, поскольку мы считаем абсолютными приоритетом наши законы, наши суверенные правила о защите границ и контроле за миграционными потоками".

В польско-германских отношениях есть и другие спорные моменты - энергетика, защита климата, будущее еврозоны. По итогам переговоров стороны высказались за то, что Украина должна остаться страной транзитёром российского газа. Но вот разногласия по поводу газопровода "Северный поток-2" сохранились. Польше не нравится, что поставки будут осуществляться не через её территорию, а напрямую: из России в Германию по Балтийскому морю.