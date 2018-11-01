Берлин и Киев критикуют выборы в Донбассе

Президент Украины Пётр Порошенко заверил главу правительства Германии в том, что придерживается мирных договорённостей, поблагодарил Запад за поддержку и обвинил Москву в намеренном срыве мирного процесса:

«Если что-то не изменилось, то это, к сожалению, российская агрессия в Донбассе и оккупация Крыма. Складывается впечатление, что прогресс Украины на пути внутренних перемен и является тем раздражителем, который не даёт покоя агрессору. В Кремле всё ещё мечтают изменить цивилизованный выбор Украины, и для эффективного противодействия этим планам для нас очень важна чёткая и скоординированная поддержка Украины в области реформ и безопасности со стороны Европейского Союза».

Ангела Меркель сообщила, что Минские соглашения, по её мнению, сейчас не выполняются, и потому Берлин продолжит поддерживать санкционную политику в отношении России. Среди главных причин — выборы, запланированные в самопровозглашённых республиках:

«Мы вместе работаем над организацией миссии ООН, которая могла бы принять участие в процессе примирения. Мы очень критически смотрим на выборы, которые пройдут в Донецке и Луганске. Они не соответствуют содержанию Минских договорённостей», — заявила Меркель.

В Москве возражают, что Минский процесс регулирует лишь муниципальные голосования в Донбассе, а выборы глав и парламентов самопровозглашённых образований не противоречат букве Минских соглашений.