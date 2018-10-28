Граждане Бразилии решают, кто будет возглавлять страну в ближайшие четыре года. Победу во втором туре президентских выборов прочат Жаиру Болсонару, лидеру Социал-либеральной партии. Впервые за последние 33 года у власти в стране может оказаться представитель ультраправых.
Дуэль Болсонару и Аддада: развязка близка
Дуэль Болсонару и Аддада: развязка близка
Болсонару, которого за обещание "сделать Бразилию снова великой" и ряд неоднозначных высказываний окрестили "бразильским Трампом", опережает своего оппонента на 8 процентных пунктов, по данным социологов. Но Фернандлу Аддад надежды не теряет.
"Я уже призвал всех демократов поддержать меня, сплотиться. Я говорил об этом и публично, и в частном порядке. Нам нужно объединиться. Я считаю, что Болсонару представляет собой огромный риск для институтов демократии", - говорит он.
Кандидатуру Фернанду Аддада, который намерен "сделать Бразилию снова счастливой", левое движение выдвинуло взамен Лулы да Силвы. Экс-президент отбывает 12-летний тюремный срок по обвинению во взяточничестве.
Болсонару же призывает избирателей не допустить прихода к власти представителя "Партии Трудящихся", с которой связывают коррупционные скандалы последних лет.
"На карту поставлена не демократия. Вопрос в том, будет ли увековечена в нашей стране эта прогнившая система, которая существует за счёт коррупции", - уверен кандидат.
Право голоса в стране имеют свыше 147 миллионов бразильцев. Последние избирательные участки закроются в 19 часов по местному времени. Имя нового президента станет известно утром в понедельник.