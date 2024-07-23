Круизы популярны как никогда, но какова цена для планеты?

By Euronews и EBU

Согласно новому исследованию, в среднем в Европе круизный лайнер выбрасывает в атмосферу примерно вдвое больше CO₂ на одного пассажира, чем самолёт.

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После спада во время пандемии COVID-19 круизы вновь обрели популярность, и в ближайшие годы в отрасли ожидается устойчивый рост.

В прошлом году количество круизных пассажиров в Дании достигло рекорда. При этом многие считают, что, покупая билет на морской лайнер, они выбирают более экологичный вид путешествий.

Однако новое исследование Датского общественного радио (DR) показало, что плавучие отели загрязняют атмосферу даже больше, чем самолёты.

"При движении круизных судов выбросы CO₂ на одного пассажира значительно выше, чем при движении на автомобиле или самолёте", – отмечает Нильс Буус Кристенсен, старший научный сотрудник Института экономики транспорта в Осло.

"Этого следует ожидать, когда вы путешествуете с магазинами, ресторанами и отелями на борту. Этим круиз в корне отличается от поездки на машине или авиаперелёта", – добавил эксперт.

Круизный лайнер Norwegian Jewel в Гонолулу, 23 марта 2020 года. Caleb Jones/AP

Многие пассажиры, прибывшие в Копенгаген на круизном лайнере, даже не подозревали, что их любимый вид транспорта так вредит окружающей среде.

Австралийка Хетти Дойл выразила своё потрясение: "Я думала, что, напротив, выбираю судно, которое забоится о планете".

Большинство круизных судов работают на тяжёлом мазуте, который загрязнён рядом химических веществ, таких как сера и азот. Мазут также имеет густую консистенцию, что делает его опасным для морских животных.

Эксперты говорят, что значительные усилия по сокращению выбросов CO₂ в прибрежном судоходстве зависят от судостроителей и операторов, а изменить ситуацию могут политические инициативы, которые будут стимулировать компании к переходу на более экологическое топливо.