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Антитеррористические рейды в Бельгии в преддверии открытия ОИ в Париже

В четверг, 25 июля 2024 года, власти Бельгии провели 14 рейдов по всей стране и задержали семь человек по подозрению в террористической деятельности.
В четверг, 25 июля 2024 года, власти Бельгии провели 14 рейдов по всей стране и задержали семь человек по подозрению в террористической деятельности. Авторское право AP Photo/Virginia Mayo, File
Авторское право AP Photo/Virginia Mayo, File
By Alexander Kazakevich
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В четверг власти королевства провели 14 рейдов по всей стране и задержали семь человек по подозрению в подготовке теракта. На данном этапе неизвестно, намеревались ли подозреваемые проникнуть в соседнюю Франции, где в пятницу состоится церемония открытия Олимпиады.

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Министр внутренних дел Франции поблагодарил Бельгию после того, как власти королевства провели 14 рейдов по всей стране и задержали семь человек по подозрению в террористической деятельности.

По данным местных СМИ, операция была направлена на расследование деятельности группы, подозреваемой в финансировании терроризма и планировании теракта. В заявлении федеральной прокуратуры говорится, что семь человек были доставлены на допрос, но обвинения им пока не предъявлены.

В Бельгии установлен третий уровень террористической угрозы после теракта в Брюсселе в октябре, в результате которого погибли два гражданина Швеции.

Операция бельгийских силовиков состоялась за день до церемонии открытия Олимпийских игр в Париже, однако на данном этапе ничто не указывает на то, что подозреваемые планировали теракты во Франции. "Их конкретные цели пока не определены", – отмечает прокуратура, добавив, что не будет разглашать никакой дополнительной информации в интересах следствия.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен объявил, что во время церемонии открытия ОИ, которая пройдёт в центре Парижа, прямо на Сене, будет мобилизовано 45 000 полицейских и жандармов.

В операции по обеспечению безопасности принимают силовики из 44 стран. В их честь накануне официального открытия Игр состоялся неформальный приём в министерстве внутренних дел.

Он добавил, что около 80 000 сотрудников сил правопорядка будут развернуты по всей Франции.

"Никогда ещё на территории страны не было мобилизовано такого количества сотрудников правоохранительных органов одновременно", – добавил Дарманен.

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