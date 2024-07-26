Второй день Олимпиады: первые женские матчи

Француженки уверенно стартовали в футболе и гандболе
Во второй день Олимпийских игр в Париже центральное место заняли женские виды спорта: впервые прошли матчи по футболу и гандболу.
Действующие олимпийские чемпионки, сборная Канады, обыграли Новую Зеландию со счётом 2:1. Этому не помешал скандал: за несколько дней до матча двоих канадских функционеров отправили домой, обвинив в том, что они использовали дрон для наблюдения за тренировками Новой Зеландии.
Хозяйки Олимпиады, француженки, повторили успех мужской сборной, обыграв Колумбию 3:2. Испанки одолели Японию 2:1.
Футбол (групповой этап - женщины)
- Канада 2:1 Новая Зеландия
- Испания 2:1 Япония
- Германия 3:0 Австралия
- Нигерия 0:1 Бразилия
- Франция 3:2 Колумбия
- США 3:0 Замбия
Француженки — в статусе действующих олимпийских чемпионок — выиграли и стартовый матч по гандболу, победив сборную Венгрии с небольшим перевесом в три мяча.
Гандбол (отборочные игры, женщины)
- Словения 19:27 Дания
- Нидерланды 34:31 Ангола
- Испания 18:29 Бразилия
- Германия 22:23 Южная Корея
- Венгрия 28:31 Франция
- Норвегия 28:32 Швеция
К победам соотечественников и соотечественниц добавили свой вклад и игроки мужской сборной по регби-7, обыграв в четвертьфинале Аргентину. Кроме французов, в полуфинал вышли Южная Африка, Фиджи и Австралия.
Регби-7 (четвертьфинал, мужчины)
Аргентина 14:26 Франция
ЮАР 14:7 Новая Зеландия
Фиджи 19:15 Ирландия
Австралия 18:0 США