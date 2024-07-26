Второй день Олимпиады: первые женские матчи

Француженки уверенно стартовали в футболе и гандболе

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Во второй день Олимпийских игр в Париже центральное место заняли женские виды спорта: впервые прошли матчи по футболу и гандболу.

Действующие олимпийские чемпионки, сборная Канады, обыграли Новую Зеландию со счётом 2:1. Этому не помешал скандал: за несколько дней до матча двоих канадских функционеров отправили домой, обвинив в том, что они использовали дрон для наблюдения за тренировками Новой Зеландии.

Футбольный матч женских сборных Франции и Новой Зеландии AP/Laurent Cipriani

Хозяйки Олимпиады, француженки, повторили успех мужской сборной, обыграв Колумбию 3:2. Испанки одолели Японию 2:1.

Футбол (групповой этап - женщины)

Канада 2:1 Новая Зеландия

Испания 2:1 Япония

Германия 3:0 Австралия

Нигерия 0:1 Бразилия

Франция 3:2 Колумбия

США 3:0 Замбия

Француженки — в статусе действующих олимпийских чемпионок — выиграли и стартовый матч по гандболу, победив сборную Венгрии с небольшим перевесом в три мяча.

Гандбол (отборочные игры, женщины)

Словения 19:27 Дания

Нидерланды 34:31 Ангола

Испания 18:29 Бразилия

Германия 22:23 Южная Корея

Венгрия 28:31 Франция

Норвегия 28:32 Швеция

Мужская сборная Фиджи по регби-7 победила ирландцев AP/Tsvangirayi Mukwazhi

К победам соотечественников и соотечественниц добавили свой вклад и игроки мужской сборной по регби-7, обыграв в четвертьфинале Аргентину. Кроме французов, в полуфинал вышли Южная Африка, Фиджи и Австралия.

Регби-7 (четвертьфинал, мужчины)

Аргентина 14:26 Франция

ЮАР 14:7 Новая Зеландия

Фиджи 19:15 Ирландия

Австралия 18:0 США