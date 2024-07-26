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Перед Олимпиадой мировые лидеры обещают выделить миллиарды на спорт

Президент Франции Эммануэль Макрон выступает перед аудиторией во время саммита "Спорт для устойчивого развития"
Президент Франции Эммануэль Макрон выступает перед аудиторией во время саммита "Спорт для устойчивого развития" Авторское право Andre Pain/AP
Авторское право Andre Pain/AP
By Viktoria SinkevichEuronews и AP
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Эта статья была первоначально опубликована на английском языке

Около 500 участников, в том числе 50 глав государств и правительств, приняли участие в саммите "Спорт для устойчивого развития", который прошел в четверг в Париже под руководством президента Франции Эммануэля Макрона и президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха.

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За день до открытия Олимпийских игр мировые и бизнес-лидеры пообещали выделить миллиарды долларов на финансирование спортивных проектов, направленных на ускорение процессов социального развития.

Около 500 участников, в том числе 50 глав государств и правительств, съехались на саммит "Спорт для устойчивого развития", который прошел в четверг в Париже под эгидой президента Франции Эммануэля Макрона и главы Международного олимпийского комитета Томаса Баха.

"Это синергия наших действий и всего, что мы можем сделать вместе со спортивным движением, что абсолютно необходимо. Я благодарю вас за мобилизацию, Игры - это возможность рассказать о том, что мы делаем, и запустить новые инициативы, которые мы претворяем в жизнь. Спасибо всем за пожертвования, которые были собраны для Африки, Южной Америки и Океании, и я благодарю вас за ежедневное участие в этом деле"- заявил Эммануэль Макрон.

Альянс государственных банков развития и других финансовых институтов пообещал вложить 9,2 млрд евро в развитие "общинной, комплексной и надежной спортивной инфраструктуры" по всему миру к 2030 году.

Французское агентство развития заявило, что выделит 500 миллионов евро на устойчивое развитие спорта к 2030 году.

МОК также отчитался о 10-процентном увеличении бюджета на олимпийскую солидарность, который составит 650 миллионов долларов на 2025-2028 годы.

Бассиру Диомайе Файе, президент Сенегала
Бассиру Диомайе Файе, президент СенегалаAndre Pain/AP

Президент Сенегала, где в 2026 году пройдут Юношеские Олимпийские игры, заявил, что "олимпийский идеал сегодня подвергается сомнению из-за трагедии войны".

Бассиру Диомайе Файе, президент Сенегала:

- Это также шанс привлечь внимание саммита к невыносимому проклятию расизма и расовой дискриминации, которая укоренилась в спорте в контексте тривиализации высказываний на почве ненависти и ксенофобии.

Олимпийские игры 2024 года в Париже откроются 26 июля и продлятся до середины августа.

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