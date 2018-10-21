Израиль отсрочил снос палестинской деревни

Израиля отсрочил на несколько недель снос деревни палестинских бедуинов Хан аль-Ахмар на Западном берегу реки Иордан, чтобы обсудить предложение палестинской админисnрации о добровольном переселении жителей на частные земли, принадлежащие палестинским арабам.

Израильские власти считают деревню самостроем. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что решение суда о выселении деревни Хан аль-Ахмар будет реализовано. Он также отметил: "У меня нет планов отложить выселение на неопределенное время, как сообщали некоторые СМИ. Мы перенесли выполнение решения суда на короткое время, которые мы определим вместе с кабинетом безопасности, он соберется в ближайшее время. Уверен, что переселение будет проводиться с согласия людей".

В Хан аль-Ахмаре живут 52 семьи бедуинов, которых Израиль в 1950-х годах прошлого века переселил в этот район, тогда контролировавшийся Иорданией, из пустыни Негев на юге еврейского государства. Сейчас в деревне проживают 173 человека.

Представители палестинской администрации призывают жителей деревни противостоять властям Израиля в этом вопросе.

В воскресенье в ответ на затишье со стороны палестинцев Израиль вновь открыть контрольно-пропускные пункты "Эрез" и "Керем-Шалом" на границе с сектором Газа.