ЦАХАЛ: автомобиль протаранил группу военных на Западном берегу Иордана

Израильская армия сообщает о нападении на своих военнослужащих на Западном берегу реки Иордан. Согласно официальным данным, легковой автомобиль врезался в группу солдат. В салоне находились трое палестинцев, двое из них убиты, ещё один ранен. В результате наезда автомобиля серьёзно пострадал офицер ЦАХАЛа.

В израильской армии расценивают произошедшее как теракт и сообщают, что погибшие ранее забросали контрольно-пропускной пункт ЦАХАЛа зажигательными снарядами. В их автомобиле, согласно этим сведениям, были обнаружены бутылки с «коктейлями Молотова».

Палестинская администрации, в свою очередь, обвиняет израильскую армию в хладнокровном убийстве двоих жителей автономии и описывает действия военных как «жестокую расправу».