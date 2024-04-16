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Израиль ответит на атаку Ирана - ЦАХАЛ

Израиль выбирает ответ на атаку Ирана
Израиль выбирает ответ на атаку Ирана Авторское право AP Photo/Bernat Armangue
By Euronews
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Израиль выбирает ответ на массированную атаку Ирана, страны Запада пытаются не допустить дальнейшей эскалации конфликта на Ближнем Востоке

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Израиль ответит на ракетную атаку Ирана и решает, как это сделать. Об этом заявил начальник Генштаба израильской армии Герци Халеви, подчеркнув, что ЦАХАЛ готов противостоять любой угрозе со стороны Ирана и его сателлитов.

Герци Халеви, начальник Генштаба ЦАХАЛ: "Иран столкнется с последствиями своих действий. Мы выберем соответствующий ответ. ЦАХАЛ по-прежнему готов противостоять любой угрозе".

Западные союзники не только в один голос поддержали Израиль, но и помогли ему отразить иранскую атаку - десятки беспилотников и ракет были сбиты военными США, Великобритании и Франциии. Вместе с тем они пытаются не допустить эскалации конфликта на Ближнем Востоке.

Джо Байден, президент США: "Соединенные Штаты привержены безопасности Израиля. Мы привержены прекращению огня, которое вернет заложников домой, и предотвращению дальнейшего распространения конфликта".

Очень важно, что другие региональные партнеры фактически помогли предотвратить гораздо более серьезную атаку
Риши Сунак
премьер-министр Великобритании

Британский премьер Риши Сунак также призвал к прекращению конфликта в Газе, в котором Иран поддерживает ХАМАС, и снова выступил за создание "двух государств".

Риши Сунак, премьер-министр Великобритании: "Очень важно, что другие региональные партнеры фактически помогли предотвратить гораздо более серьезную атаку в выходные. Это напоминает нам о том, насколько важны попытки нормализовать отношения между Израилем и его соседями, и это дает драгоценную надежду для региона".

А в центре Тегерана собрались сотни сторонников жесткой линии иранского правительства, чтобы выразить поддержку недавнему нападению на Израиль.

Демонстранты размахивали флагами Ирана и Палестины и скандировали лозунги "Смерть Израилю!"

Митинг проходил на площади Палестины, рядом с бывшим израильским посольством, которое теперь занимает Палестина.

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