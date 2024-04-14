Израиль: 99% иранских дронов и ракет перехвачено

Израиль говорит об успехе своей обороны и о 99% перехваченных иранских ракет. Тегеран заявил, что удары достигли цели, и операция завершена

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Израиль заявляет, что перехватил 99% беспилотников и ракет, запущенных Ираном, и высоко оценил успех своей обороны перед лицом беспрецедентного нападения с участием сотен дронов, баллистических и крылатых ракет.

Военные эксперты однако отмечают, что такому результату во многом способствовала поддержка США и Великобритании, чьи силы ПВО сбивали иранские беспилотники над Иорданией, Сирией и Ираком, не позволив им достигнуть территории еврейского государства. Лишь несколько баллистических ракет достигли цели, причинив незначительный ущерб израильской авиабазе Неватим в пустыне Негев.

По словам очевидцев, один из иранских дронов, замеченных в небе Иракского Курдистана в ночь на воскресенье, упал в Соране на севере провинции Эрбиль.

По данным ЦАХАЛ, Иран выпустил 170 беспилотников, более 30 крылатых ракет и более 120 баллистических.

Высшее военное командование Ирана в воскресенье заявило, что ракетные удары и атаки беспилотников оказались более успешными, чем ожидалось, и что операция завершена.

Тегеран утверждает, что ударил по Изриалю в целях самообороны в соответствии со статьёй 51 Устава ООН после нападения на иранское посольство в Дамаске, пообещав, что в случае повторных атак его реакция будет более жёсткой.

"Это конфликт между Ираном и израильским режимом, США должны сохранять дистанцию",- заявил представитель Ирана в ООН.

Министр иностранных дел Ирана Хосейн Амирабдоллахян заявил, что Тегеран уведомил об ответных ударах по Израилю за 72 часа.

Напряженность в регионе остается высокой на фоне опасений дальнейшей эскалации в случае возможного израильского контрудара.