Идлиб: чего добиваются стороны?

Россия и Турция согласовали конкретные границы демилитаризованной зоны в сирийской провинции Идлиб. Она должна быть создана к середине октября. В ООН считают, что достигнутая между Москвой и Анкарой договоренность при должной реализации позволить избежать гуманитарной катастрофы.