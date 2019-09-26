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Сирия

Пещерный город сирийских повстанцев

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 Кнарик Хачатрян 
Пещерный город сирийских повстанцев
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Настоящий пещерный город, который, как утверждается, служил базой повстанцам, показали иностранным журналистам в Латамне в северо-западной сирийской провинции Идлиб, недалеко от города Хан-Шейхуна. Это территория недавно перешла под контроль правительственных войск. Поездка была организована Министерством обороны России.

Посетителей просили перемещаться по определенным маршрутам, так как некоторые лабиринты еще не проверены сапёрами. В катакомбах обнаружен внушительный арсенал.

"Мы можете увидеть своими глазами, какая эта пещера просторная. И это только одна из пещер, а таких тут найдено 10. В них могли укрываться около 5 тысяч боевиков", - говорит полковник сирийской армии Али Рами. По его словам , в пещерах размещались транспортные средства, оружейные склады, цех по производству боевых дронов и командный пункт.

Тоннели уходят на сотни метров вглубь. Судя по внутреннему убранству, их покидали их в спешке. Всюду разбросаны личные вещи и оружие, в том числе дорогостоящие ракетные комплексы TOW.

"Вот посмотрите: с одной стороны здесь были жилые помещения, а с другой располагалась тюрьма", - показывает полковник Рами.

Сирийские войска взяли город Хан-Шейхун в прошлом месяце после нескольких недель массированного наступления при поддержке России. Провинция Идлиб на границе с Турцией была главным оплотом повстанцев в восьмилетней гражданской войне. Наступление спровоцировало трения между Москвой и Анкарой, год на зад заключившими соглашение о деэскалации Идлиба.

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Видеомонтаж • Кнарик Хачатрян

Дополнительные источники • Associated Press