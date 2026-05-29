Вид с воздуха на крупнейший в Великобритании меловой рисунок на холме — гиганта Серн-Аббас
No Comment

Видео. Великобритания: легендарного мелового гиганта в Серн-Аббасе впервые обновят

Последние обновления:

Британские реставраторы восстанавливают гиганта Серн-Аббас в Дорсете, один из самых узнаваемых исторических символов страны, нанося 17 тонн влажного мела, чтобы обновить блекнущий контур фигуры.

Работы, которые пройдут в мае 2026 года на холме над деревней Черн-Аббас на юго-западе Англии, должны обеспечить сохранность 55-метровой фигуры, выложенной мелом, для будущих поколений. Проект, которым занимается организация National Trust, предусматривает удаление травы и выветрившегося мела, а затем повторное заполнение канавок, образующих характерный контур гиганта. Это первая крупная кампания по обновлению меловой насыпи с тех пор, как на фигуре стали заметны ускоренные признаки износа.

Исследователи, работавшие по заказу National Trust, пришли в 2020 году к выводу, что гигант, вероятнее всего, появился между 700 и 1100 годами нашей эры, то есть относится к позднесаксонскому периоду. Обычно памятник обновляют примерно раз в десять лет, однако на этот раз вмешательство потребовалось раньше из-за разросшейся травы и водорослей, покрывших участки меловой поверхности. Часть работ проводилась при температуре выше 30 °C, что для мая в Великобритании считается аномальной жарой.

Специалисты по охране памятников признают, что точные причины этих изменений пока неясны, но внимательно отслеживают погодные тенденции, стремясь защитить один из самых известных объектов культурного наследия Дорсета.

