Видео. Далай‑лама присутствует на инаугурации правительства Тибета в изгнании в Индии

Церемония состоялась 27 мая в монастыре Намгьял в присутствии Далай-ламы, старших монахов и представителей тибетской общины в изгнании. Церинг был переизбран, набрав 61 процент голосов в предварительном туре выборов, проходивших в 27 странах.

Мероприятие ознаменовало начало нового мандата администрации, представляющей, по оценкам, около 150 тысяч тибетцев, живущих за пределами родины, и остающейся ключевым институтом для тибетцев в изгнании по всему миру.

Выступая на церемонии, Церинг вновь подтвердил поддержку «срединного пути» Далай-ламы, который предполагает достижение для Тибета более широкой автономии через диалог, а не путем провозглашения независимости. Он также призвал тибетцев, живущих в Тибете, сохранять свой язык, религию и культурную идентичность.

Центральная тибетская администрация, базирующаяся в Индии с тех пор, как Далай-лама покинул Тибет в 1959 году, продолжает отстаивать права тибетцев, одновременно отвергая утверждения Китая о ее нелегитимности. Церемония прошла на фоне продолжающихся споров о будущей преемственности Далай-ламы, которые остаются чувствительной темой в отношениях между Пекином и руководством тибетцев в изгнании.