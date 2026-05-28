Видео. Армения проводит первый за десятилетие военный парад в День Республики

На площади Республики собрались тысячи людей, пока по столице проходили подразделения различных родов войск, сопровождаемые показом бронетехники, артиллерийских систем и низко летящих военных самолётов.

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

Премьер-министр Никол Пашинян выступил на церемонии, назвав её символом «новой исторической эпохи» для Армении и представив парад как демонстрацию государственности и стойкости после многолетней войны и политического кризиса. Мероприятие привлекло особое внимание на фоне того, как страна продолжает пересматривать свои приоритеты в сфере безопасности и дипломатии на Южном Кавказе после изменений на границах и смены союзов в регионе.

Национальный праздник посвящён образованию Первой Республики Армения в 1918 году — недолговечного независимого государства, существовавшего до его включения в состав Советского Союза в 1921‑м, — и нередко используется руководством для обращения к темам независимости и преемственности. Во время парада Армения продемонстрировала широкий спектр оборонных средств, включая производимые в стране военные системы и беспилотники; по словам представителей властей, показ отражает продолжающиеся усилия по модернизации и профессионализации вооружённых сил.

Помимо военного измерения, церемония несла и политический посыл: Пашинян связал её с перспективами заключения прочного мирного соглашения с соседним Азербайджаном после десятилетий конфликта и нестабильности. Он представил парад как часть более широкой стратегии по обеспечению суверенитета Армении за счёт одновременного укрепления обороноспособности и активизации дипломатических усилий, направленных на открытие границ, нормализацию отношений и снижение риска новой войны.