На этом опубликованном Департаментом по чрезвычайным ситуациям Румынии фото показан пожар на крыше многоквартирного дома после взрыва дрона при падении в Гал.
No Comment

Видео. Румыния: первые кадры повреждений после удара дрона по жилому дому у границы с Украиной

Последние обновления:

Российский беспилотник, участвовавший в ударах по Украине, упал в Галаце, ранив двух человек; Румыния добивается ускоренной помощи НАТО по ПВО от дронов.

Румыния призвала к усилению поддержки в сфере противовоздушной обороны после того, как 29 мая российский беспилотник, участвовавший в ночной атаке на Украину, врезался в жилой дом в восточном городе Галац.

В результате инцидента пострадали два человека, на крыше здания вспыхнул пожар, а нескольких жильцов пришлось эвакуировать. Румынские власти назвали полет дрона над национальной территорией серьезным нарушением международного права. Президент Никушор Дан созвал высший совет по обороне страны, назвав произошедшее самым серьезным инцидентом на территории Румынии, связанным с войной в Украине, с 2022 года.

Галац расположен на Дунае, недалеко от границ с Украиной и Молдовой, в регионе, который неоднократно страдал от падения обломков и залетов беспилотников в ходе конфликта. Военные Румынии отслеживали дрон в своем воздушном пространстве и подняли по тревоге два истребителя F-16 и вертолет. Представители оборонного ведомства подчеркнули, что крушение не рассматривается как намеренная атака на Румынию, однако предупредили, что война России против Украины по-прежнему создает риски для безопасности восточного фланга НАТО. Бухарест обратился к альянсу с просьбой ускорить передачу систем борьбы с беспилотниками, чтобы укрепить свою оборону.

