Переговорщики США и Ирана в четверг достигли предварительной рамочной договорённости о продлении режима прекращения огня в войне с Ираном на 60 дней и о запуске переговоров по ядерной программе Ирана с прицелом на окончательную сделку, сообщили американские чиновники, на которых ссылаются международные СМИ.

По словам источников, в общих чертах достигнута предварительная договорённость, однако президент США Дональд Трамп ещё должен одобрить разрабатываемый меморандум о взаимопонимании, передаёт AP.

По данным СМИ, соглашение предусматривает повторное открытие Ормузского пролива.

Тегеран сразу не подтвердил заключение какой-либо сделки с Вашингтоном.

Однако член комиссии парламента Ирана по национальной безопасности и внешней политике Фада Хоссейн Малекки заявил агентству ISNA, что «значительная часть предложений Исламской Республики Иран была принята».

«Единственное беспокойство связано с непредсказуемостью Трампа и нарушениями обязательств, которые мы до сих пор наблюдали со стороны Соединённых Штатов», — сказал Малекки.

Предварительная договорённость появилась, когда надежды на сделку почти угасли, поскольку за последние 24 часа США и Иран начали обмениваться огнём на фоне хрупкого перемирия.

Ранее в четверг аятолла Моджтаба Хаменеи заявил, что США и Израиль стремятся дестабилизировать Исламскую Республику и «поставить народ на колени», говорится в письменном послании, зачитанном по государственному телевидению.

«Ослеплённый враг после навязанной войны, экономического давления и политической и пропагандистской блокады намерен посеять раскол и разобщённость, чтобы компенсировать военные поражения и поставить народ на колени», — сказал Хаменеи.

Отдельно агентство Tasnim, близкое к Корпусу стражей исламской революции (КСИР) Ирана, сообщило, что ряд судов, пытавшихся пройти по проливу в западном направлении, были остановлены и развернуты, поскольку не согласовали проход с недавно созданным Ираном Управлением пролива Персидского залива (PGSA) и проигнорировали предупреждения Военно-морских сил КСИР.

ВМС КСИР заявили в своём сообщении, что в Ормузском проливе осуществляется «умный контроль», уточнив, что за последние сутки через коридор, получив разрешение и согласование с КСИР, прошли 26 торговых судов и нефтяных танкеров.

В среду Трамп заявил, что его пока не устраивают предложения Тегерана по заключению сделки — иначе США «придётся довести дело до конца», — после того как иранское государственное телевидение сообщило подробности, как утверждается, проекта соглашения.

Выступая на заседании кабинета министров в Белом доме, Трамп добавил, что не торопится с соглашением о прекращении войны с Ираном, несмотря на свои слова в выходные о том, что оно уже близко.

«Иран очень заинтересован, они очень хотят заключить сделку. Пока что они до этого не дошли. Нас это не устраивает, но со временем будет устраивать», — сказал Трамп.

Ранее в среду иранское государственное телевидение сообщило, что проект меморандума о взаимопонимании с Вашингтоном предусматривает обязательство снять морскую блокаду Ирана, восстановить судоходство в Ормузском проливе и вывести силы США из Персидского залива.

В Белом доме назвали этот репортаж «полной выдумкой».

Ормузский пролив в значительной степени закрыт для международного судоходства с начала войны 28 февраля.

В обычных условиях через этот водный путь ежедневно проходит около пятой части мировых поставок нефти и значительные объёмы иных товаров. Его закрытие резко подогрело цены на энергоресурсы и нарушило глобальные цепочки поставок.