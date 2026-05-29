Мужчина осматривает место разрушенных зданий, по которым нанесены израильские авиаудары, в южном портовом городе Тире.
No Comment

Видео. Ливан: жители Тира разбирают завалы после израильских ударов

Последние обновления:

Жители исторического ливанского города Тир 28 мая осматривали масштабные разрушения после израильских ударов. Атаки произошли на фоне обострения боев с «Хезболлой» вопреки объявленному в апреле прекращению огня.

Над отдельными районами Тира продолжал подниматься дым, пока жители возвращались, чтобы осмотреть повреждённые дома, магазины и автомобили, пробираясь по улицам, устланным осколками стекла и обломками. Местные власти сообщили, что перебои в электроснабжении и работе части медучреждений затрудняют поисково-спасательные и восстановительные работы.

Удары стали частью расширенной военной кампании Израиля на юге Ливана, направленной против того, что израильская сторона называет инфраструктурой «Хезболлы» и стартовыми площадками для обстрелов. Эта операция привела к новой волне перемещений населения и усилила опасения по поводу возможного расширения конфликта.

Пока «Хезболла» в ответ продолжала обстрелы ракетами и атаки беспилотников, власти и гуманитарные организации оценивали ущерб по всему городу, в том числе жилым кварталам, коммерческим объектам и памятникам культурного наследия, а жители всё громче выражали тревогу за экономику Тира, зависящую от туризма.

Гуманитарные организации предупредили, что продолжение насилия может усугубить кризис на южном побережье Ливана и вызвать новые волны бегства людей, поскольку напряжённость по обе стороны границы остаётся высокой.

