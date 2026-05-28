Полицейские снимают ограждающую ленту после нападения с ножом на железнодорожном вокзале в Винтертуре.
No Comment

Видео. Швейцария: появилось видео с места нападения на вокзале Винтертура, пострадали трое

Последние обновления:

Первые кадры со станции Винтертур показывают, как полиция и парамедики оцепляют платформы, помогают раненым и эвакуируют пассажиров; поезда остановлены, район перекрыт.

Нападение произошло вскоре после 8:30 утра на главном вокзале в Винтертуре — городе с населением около 123 тыс. человек недалеко от Цюриха, который является важным транспортным узлом на северо-востоке Швейцарии. Экстренные службы оперативно отреагировали, оцепили район и доставили трёх пострадавших в больницу. Все они — граждане Швейцарии в возрасте 28, 43 и 52 лет. Один из них получил тяжёлые ранения, состояние двух других оценивается как средней тяжести.

Кантональная полиция Цюриха подтвердила, что предполагаемый нападавший, также гражданин Швейцарии, был задержан на месте. В последующем криминалисты на значительную часть дня перекрыли крупные участки вокзала, пока следователи собирали улики и пытались установить точные обстоятельства нападения.

Очевидцы, на которых ссылаются местные СМИ, рассказали, что видели мужчину, бегущего по вокзалу в минуты, когда происходило нападение. Полиция, однако, отказалась подтверждать распространявшиеся в соцсетях сведения о том, что могло прозвучать на месте происшествия.

Власти пока не установили мотив преступления и заявляют, что расследование продолжается. Правоохранители не уточняют, был ли подозреваемый знаком с кем-либо из пострадавших, и не квалифицируют случившееся как теракт.

Из-за нападения на какое-то время были нарушены движение поездов и работа вокзала, позже их удалось постепенно восстановить.

