Власти Уганды в среду распорядились закрыть границу с соседней Демократической Республикой Конго на фоне резкого роста числа предполагаемых случаев заражения редким штаммом вируса Эбола в этой стране, где их количество приблизилось к 1000.

Решение угандийского штаба по борьбе с Эболой принято на фоне появления других вариантов вируса и роста числа местных медработников, которые могли быть заражены пациентами из Конго, пересекшими границу еще до объявления вспышки 15 мая.

По данным Министерства здравоохранения Уганды, пересечение границы с Конго будет разрешено только в экстренных случаях по соображениям безопасности.

"Уганда временно закрывает границу с Демократической Республикой Конго, решение вступает в силу немедленно. Исключение сделано только для уполномоченных групп по реагированию на Эболу, гуманитарных операций, перевозки продовольствия и грузов, а также для сил безопасности. Но и в этих случаях пересечение границы будет происходить при строгом медицинском контроле и мониторинге по всей линии границы", – заявила постоянный секретарь Министерства здравоохранения Диана Атвин.

Атвин добавила: "Все, кто будет въезжать из Конго по экстренным причинам, обязаны будут пройти 21‑дневную самоизоляцию".

Однако мера по закрытию границы противоречит рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Объявляя вспышку чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение, ВОЗ призвала воздержаться от закрытия границ, хотя и признала, что соседние страны находятся в зоне высокого риска заражения.

Закрытие границ "выталкивает перемещения людей и товаров на неформальные, не контролируемые пункты пересечения, что увеличивает вероятность распространения болезни", – заявили в агентстве ООН.

В Уганде сообщают о семи предполагаемых случаях заражения

В Уганде зарегистрированы семь случаев заражения Эболой, в том числе первый летальный исход – 59‑летний мужчина скончался в столице Кампале 14 мая. В ДР Конго, переживающей уже 17‑ю вспышку Эболы, сообщается примерно о 228 умерших.

Хотя число заболевших в Уганде резко не растет, увеличивается количество местных жителей, подвергшихся риску заражения от медработников.

Члены семьи жертвы, умершей от вируса Эбола, скорбят во время похорон на кладбище в Рвампаре, Конго, суббота, 23 мая 2026 года Moses Sawasawa/Copyright 2026 The AP. All rights reserved

Выявление и изоляция людей, контактировавших с больными Эболой, считаются ключевым инструментом для остановки распространения болезни, которая обычно проявляется как геморрагическая лихорадка.

Вирус распространяется при тесном контакте с биологическими жидкостями больных или умерших пациентов. По словам экспертов, в группе наибольшего риска – медработники и члены семей, ухаживающие за заболевшими.

Граница между Угандой и Конго протянулась на 765 километров; помимо официальных пунктов пропуска, ее пересекают многочисленные пешеходные тропы, которыми ежедневно пользуются местные жители, навещающие родственников или занимающиеся торговлей.