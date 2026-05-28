Уганда закрывает границу с ДР Конго из‑за всплеска редкого штамма Эболы

Сотрудник коммунальных служб мэрии Бунии распыляет хлор, дезинфицируя центральный рынок, пока провинция Итури продолжает бороться со вспышкой Эболы, Буния, ДР Конго.
Сотрудник коммунальных служб мэрии Бунии распыляет раствор хлора для дезинфекции центрального рынка, пока провинция Итури продолжает борьбу со вспышкой Эболы, Буния, ДР Конго. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Jerry Fisayo-Bambi и AP
Опубликовано
Решение угандийской рабочей группы по Эболе, идущее вразрез с рекомендациями ВОЗ, принято после роста числа медиков, подвергшихся воздействию вируса от конголезских пациентов, пересекших границу до объявления вспышки.

Власти Уганды в среду распорядились закрыть границу с соседней Демократической Республикой Конго на фоне резкого роста числа предполагаемых случаев заражения редким штаммом вируса Эбола в этой стране, где их количество приблизилось к 1000.

Решение угандийского штаба по борьбе с Эболой принято на фоне появления других вариантов вируса и роста числа местных медработников, которые могли быть заражены пациентами из Конго, пересекшими границу еще до объявления вспышки 15 мая.

По данным Министерства здравоохранения Уганды, пересечение границы с Конго будет разрешено только в экстренных случаях по соображениям безопасности.

"Уганда временно закрывает границу с Демократической Республикой Конго, решение вступает в силу немедленно. Исключение сделано только для уполномоченных групп по реагированию на Эболу, гуманитарных операций, перевозки продовольствия и грузов, а также для сил безопасности. Но и в этих случаях пересечение границы будет происходить при строгом медицинском контроле и мониторинге по всей линии границы", – заявила постоянный секретарь Министерства здравоохранения Диана Атвин.

Атвин добавила: "Все, кто будет въезжать из Конго по экстренным причинам, обязаны будут пройти 21‑дневную самоизоляцию".

Однако мера по закрытию границы противоречит рекомендациям Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ). Объявляя вспышку чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения, имеющей международное значение, ВОЗ призвала воздержаться от закрытия границ, хотя и признала, что соседние страны находятся в зоне высокого риска заражения.

Закрытие границ "выталкивает перемещения людей и товаров на неформальные, не контролируемые пункты пересечения, что увеличивает вероятность распространения болезни", – заявили в агентстве ООН.

В Уганде сообщают о семи предполагаемых случаях заражения

В Уганде зарегистрированы семь случаев заражения Эболой, в том числе первый летальный исход – 59‑летний мужчина скончался в столице Кампале 14 мая. В ДР Конго, переживающей уже 17‑ю вспышку Эболы, сообщается примерно о 228 умерших.

Хотя число заболевших в Уганде резко не растет, увеличивается количество местных жителей, подвергшихся риску заражения от медработников.

Члены семьи жертвы, умершей от вируса Эбола, скорбят во время похорон на кладбище в Рвампаре, Конго, суббота, 23 мая 2026 года
Члены семьи жертвы, умершей от вируса Эбола, скорбят во время похорон на кладбище в Рвампаре, Конго, суббота, 23 мая 2026 года Moses Sawasawa/Copyright 2026 The AP. All rights reserved

Выявление и изоляция людей, контактировавших с больными Эболой, считаются ключевым инструментом для остановки распространения болезни, которая обычно проявляется как геморрагическая лихорадка.

Вирус распространяется при тесном контакте с биологическими жидкостями больных или умерших пациентов. По словам экспертов, в группе наибольшего риска – медработники и члены семей, ухаживающие за заболевшими.

Граница между Угандой и Конго протянулась на 765 километров; помимо официальных пунктов пропуска, ее пересекают многочисленные пешеходные тропы, которыми ежедневно пользуются местные жители, навещающие родственников или занимающиеся торговлей.

