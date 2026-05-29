Видео. ДР Конго усиливает меры против Эболы на фоне роста случаев и прибытия помощи ЕС

28 мая медицинские бригады посетили школы по всему городу Гома, крупнейшему городу провинции Северное Киву, чтобы рассказать ученикам и учителям о мерах гигиены, о том, как распознавать симптомы Эболы, и о важности своевременного сообщения о подозрениях на заражение. Представители здравоохранения предупредили, что перенаселенность и многолетние вынужденные перемещения из‑за конфликта могут ускорить распространение вируса.

Вспышка оказывает все более сильное давление на систему здравоохранения страны. По данным министерства здравоохранения, подтвержден 101 случай, более 3 000 человек, контактировавших с больными, находятся под наблюдением. Число предполагаемых случаев заражения приближается к тысяче, зарегистрировано как минимум 220 вероятных смертей.

Еще севернее, в Бунии, власти в четверг получили 100 тонн медикаментов и средств индивидуальной защиты по линии Европейской службы гражданской защиты и гуманитарной помощи. Груз предназначен для укрепления работы лечебных центров и поддержки медиков, работающих на переднем рубеже в провинции Итури, которая находится в эпицентре эпидемии.

Международная реакция усилилась после визита главы ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, который прибыл из пострадавшей от вспышки Итури в Киншасу для переговоров об усилении эпиднадзора, отслеживания контактов и неотложных мер в сфере здравоохранения, направленных на сдерживание распространения Эболы.