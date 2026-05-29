Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Планета
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Рабочие разгружают медицинские и аварийные грузы, предоставленные ЕС в поддержку медиков на передовой борьбы с Эболой, по прибытии в национальный аэропорт Бунии.
No Comment

Видео. ДР Конго усиливает меры против Эболы на фоне роста случаев и прибытия помощи ЕС

Последние обновления:

Власти ДР Конго усилили меры по сдерживанию вспышки Эболы после подтверждения нового случая в Гоме, густонаселенном городе на востоке страны.

28 мая медицинские бригады посетили школы по всему городу Гома, крупнейшему городу провинции Северное Киву, чтобы рассказать ученикам и учителям о мерах гигиены, о том, как распознавать симптомы Эболы, и о важности своевременного сообщения о подозрениях на заражение. Представители здравоохранения предупредили, что перенаселенность и многолетние вынужденные перемещения из‑за конфликта могут ускорить распространение вируса.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Вспышка оказывает все более сильное давление на систему здравоохранения страны. По данным министерства здравоохранения, подтвержден 101 случай, более 3 000 человек, контактировавших с больными, находятся под наблюдением. Число предполагаемых случаев заражения приближается к тысяче, зарегистрировано как минимум 220 вероятных смертей.

Еще севернее, в Бунии, власти в четверг получили 100 тонн медикаментов и средств индивидуальной защиты по линии Европейской службы гражданской защиты и гуманитарной помощи. Груз предназначен для укрепления работы лечебных центров и поддержки медиков, работающих на переднем рубеже в провинции Итури, которая находится в эпицентре эпидемии.

Международная реакция усилилась после визита главы ВОЗ Тедроса Адханома Гебрейесуса, который прибыл из пострадавшей от вспышки Итури в Киншасу для переговоров об усилении эпиднадзора, отслеживания контактов и неотложных мер в сфере здравоохранения, направленных на сдерживание распространения Эболы.

Избранное

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Больше от No Comment

Последние видео

РЕКЛАМА
Посмотреть все статьи о nocomment Посмотреть все статьи о europe-today Посмотреть все статьи о the-ring Посмотреть все статьи о the-cube Посмотреть все статьи о europe-in-motion Посмотреть все статьи о 12-minutes-with
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА