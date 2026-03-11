ЕС укрепляет сотрудничество с Азербайджаном в области безопасности и энергетики

В среду президент Европейского совета Антониу Кошта посетил Баку, чтобы продолжить развитие сотрудничества Европейского союза с Азербайджаном в области обороны, безопасности и особенно энергетики, поскольку эскалация войны в Иране приводит к непредвиденным последствиям на мировых энергетических рынках.

Кошта провел переговоры с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и выразил "полную солидарность ЕС с народом Азербайджана" после нападения Ирана на азербайджанский эксклав Нахичевань на прошлой неделе.

С начала иранской войны Азербайджан помог эвакуировать из Ирана в Азербайджан около 1800 человек, включая граждан ЕС.

"Позвольте мне выразить искреннюю признательность за помощь, которую Азербайджан оказал европейским гражданам, чтобы облегчить их безопасную репатриацию из Ирана", - сказал Кошта на совместном брифинге с Алиевым.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев (справа) приветствует президента Европейского совета Антонио Косту в Баку, Азербайджан, среда, 11 марта 2026 года. AP Photo

Новые рамки для более тесного сотрудничества

Кошта заявил, что Брюссель и Баку сейчас работают над новой основой для более тесного сотрудничества, призванной расширить отношения за пределы существующих энергетических связей.

Согласно заявлению президента Европейского совета, предложенные рамки будут способствовать углублению сотрудничества в области безопасности, обороны, энергетики, цифрового развития и транспорта.

"Это посылает сильный сигнал о нашем совместном видении будущего", - сказал Коста, подчеркнув, что "энергетическая безопасность является краеугольным камнем сотрудничества ЕС с Азербайджаном".

Он заявил, что Азербайджан, и в частности Южный газовый коридор, играет центральную роль в усилиях ЕС по диверсификации источников поставок газа, нефти и угля.

В условиях, когда война в Иране сотрясает мировой энергетический рынок, Коста сказал, что партнерство с регентом сейчас "важно как никогда".

"ЕС готов мобилизовать частные инвестиции и финансирование для поддержки энергетического перехода Азербайджана. Мы также поощряем более активное участие европейских компаний, работающих в сфере чистых технологий, в ваших амбициозных планах", - сказал президент Совета ЕС.

Кошта также рассказал о потенциале дальнейших закупок азербайджанского газа со строны Европы в рамках меморандума о взаимопонимании на 2022 год, который предусматривает удвоение поставок до 20 миллиардов кубометров.

По словам Алиева, в настоящее время азербайджанский газ получают 16 европейских стран, среди которых 10 стран-членов ЕС.

Кошта также отметил, что еще одной важной сферой сотрудничества между сторонами является транспортное сообщение. Он сказал, что "развитие Среднего коридора представляет собой стратегическую возможность для новых транспортных связей".

"Завершение строительства железнодорожной ветки Баку-Нахичевань будет иметь большое значение в этом отношении. Повышая устойчивость торговли между Европой и Азией, мы можем создавать рабочие места, стимулировать рост и укреплять совместно наши экономики", - сказал Кошта.

Роль Южного Кавказа на Ближнем Востоке

Война в Иране и военная эскалация на Ближнем Востоке происходят после того, как Азербайджан и Армения подписали историческое мирное соглашение через почти четыре десятилетия трагического конфликта.

"Вашингтонские соглашения отражают вашу приверженность диалогу и примирению, и ЕС вместе с вами поддерживает их полную реализацию", - сказал Коста.

Алиев ответил, что две страны "уже живут в условиях долгосрочного мира".

Он отметил, что за последние семь месяцев Азербайджан начал поставлять дополнительные нефтепродукты в Армению и снял все ограничения на транзит товаров из третьих стран в Армению через азербайджанскую территорию.

Алиев добавил, что формирующаяся мирная обстановка уже укрепляет экономический и транзитный потенциал региона. В частности, он отметил новые возможности для развития Среднего коридора, соединяющего Азию и Европу.

"Вопросы транзита и связности имеют решающее значение. После достижения предварительного мирного соглашения с Арменией появились новые возможности для расширения Среднего коридора, что укрепляет наш оптимизм", - сказал Алиев.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян выступает перед депутатами Европарламента в Страсбурге © Европейский союз, 2026 - ЕП European Parliament

Растущее сотрудничество Армении с Азербайджаном и ЕС

В среду, когда Коста и Алиев встречались в Баку, чтобы подчеркнуть важность мира на Южном Кавказе, премьер-министр Армении Никол Пашинян выступил в Европейском парламенте в Страсбурге, чтобы подчеркнуть стремление Армении к интеграции в ЕС.

В прошлом году страна приняла закон, объявляющий о начале процесса вступления в блок 27 стран, и с тех пор Ереван активно стремится к сближению с Брюсселем.

"Сейчас, после принятия этого закона, многие в Армении спрашивают: когда Армения станет членом Евросоюза? Наш ответ предельно ясен: ни одна страна не может стать членом ЕС, не соответствуя его стандартам", - заявил Пашинян в Европарламенте.

В своей речи Пашинян также отверг любую критику мирного соглашения между Арменией и Азербайджаном.

"Нас критикуют за то, что мир, установленный между Арменией и Азербайджаном, не идеален, - сказал армянский премьер. - Но я спрашиваю вас: где мир совершенен? Где и когда существовал идеальный мир?"

"Напротив, именно желание заботиться о мире может максимально приблизить его к совершенству", - заключил Пашинян.