Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Последние новости
Тренды
Последние новости
Европа
Рубрики
Программы
Это интересно
Мир
Рубрики
Программы
Это интересно
Business
Рубрики
Программы
Это интересно
Путешествия
Рубрики
Программы
Next
Рубрики
Программы
Это интересно
Культура
Рубрики
Программы
Green
Рубрики
Программы
Это интересно
Здоровье
Рубрики
Программы
Видео
Другие
Спецвыпуск
Услуги
Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Loader
Свяжитесь с нами
VK Telegram Flipboard Zen OK RU
Службы экстренной помощи работают у обгоревшего каркаса автобуса, загоревшегося в Керцерсе (Швейцария), во вторник, 10 марта 2026 года.
No Comment

Видео. Скорбящие несут цветы после трагического пожара в автобусе на западе Швейцарии

Последние обновления:

Жители швейцарского городка Керцерс возлагают цветы и записки с соболезнованиями после гибели шести человек в автобусе, который, по версии властей, мог поджечь мужчина, совершивший самосожжение.

Жители западношвейцарского города Керцерс собрались, чтобы почтить память жертв пожара в автобусе, в результате которого погибло шесть человек.

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

У места, где вспыхнул огонь в автобусе, ехавшем по главной улице города, люди возлагали цветы и записки с соболезнованиями.

По данным прокуратуры, возгорание мог спровоцировать мужчина, обливший себя горючей жидкостью и поджегший себя.

Власти заявили, что пока нет признаков того, что произошедшее связано с терроризмом.

Следователи продолжают выяснять обстоятельства пожара, который также ранил нескольких пассажиров и потряс этот небольшой городок.

Избранное

РЕКЛАМА
РЕКЛАМА

Больше от No Comment

Последние видео

РЕКЛАМА
Посмотреть все статьи о nocomment Посмотреть все статьи о europe-today Посмотреть все статьи о the-ring Посмотреть все статьи о the-cube Посмотреть все статьи о europe-in-motion Посмотреть все статьи о 12-minutes-with
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА