Видео. Скорбящие несут цветы после трагического пожара в автобусе на западе Швейцарии

Жители западношвейцарского города Керцерс собрались, чтобы почтить память жертв пожара в автобусе, в результате которого погибло шесть человек.

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

У места, где вспыхнул огонь в автобусе, ехавшем по главной улице города, люди возлагали цветы и записки с соболезнованиями.

По данным прокуратуры, возгорание мог спровоцировать мужчина, обливший себя горючей жидкостью и поджегший себя.

Власти заявили, что пока нет признаков того, что произошедшее связано с терроризмом.

Следователи продолжают выяснять обстоятельства пожара, который также ранил нескольких пассажиров и потряс этот небольшой городок.