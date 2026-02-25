Финское приграничье страдает от разрыва с Россией, но не жалеет о нем

Заброшенные кафе и заправочные станции - так выглядит некогда оживленны финский КПП "Ниирала" после того, как Финляндия закрыла сухопутную границу с Россией в конце 2023. В Хельсинки тогда обвинили Москву в умышленной организации наплыва просителей убежища из третьих стран, которые пытались попасть в Финляндию с российской стороны - обвинение, которое Кремль отклонил.

Местные жители жалуются, что за два с лишним года экономика приграничных райоy пришла в упадок. По словам главы муниципалитета Тохмаярви, к которому относится Нииарала, в пиковый период через КПП ежегодно проходили до 2 миллионов человек. На их обслуживание был ориентирован местный малый и средний бизнес, сегодня у многих предприятий больше нет клиентов.

Местные рассчитывали на обещанную властями и бизнесом установку в регионе ветряных турбин, однако от этой идеи отказались: ветряки мешали работе радаров и систем пограничного наблюдения. Итог - рост армии незанятых с финской стороны. При этом опросы показывают, что поддержка решения отгородиться от РФ по-прежнему высока и среди местного населения, и среди чиновников.

По данным "Евростат" на январь, безработица в Финляндии, самая высокая в ЕС, в среднем составляет 10%. В Тохмаярви этот показатель превышает 18,2%.

От разрыва экономических связей страдают не только приграничные регионы, но и Финляндия в целом, за годы большой войны в Украине объем ее торговли с Россией сокращен на 12 миллиардов евро

Ранее руководитель финской Центральной торговой палаты Юхо Ромакканием подсчитал, что из всех европейских стран, дистанцировавшихся от России с началом большой войны, в наибольшем проигрыше оказалась именно Финляндия