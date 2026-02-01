Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Сотни датских ветеранов, многие из которых воевали вместе с войсками США, проводят молчаливый протест, идя от Кастеллета к посольству США в Копенгагене в субботу.
No Comment

Видео. «Нет слов»: датские ветераны войны провели в Копенгагене молчаливый марш против высказываний Трампа

Последние обновления:

В Дании ветераны войны, участвовавшие в боевых действиях бок о бок с американскими военными, вышли на улицы датской столицы Копенгагена.

Сотни датских ветеранов провели в Копенгагене молчаливую акцию в ответ на заявления Дональда Трампа, приуменьшающие роль неамериканских контингентов НАТО в Афганистане.

Ветераны прошли от мемориала павшим солдатам к посольству по улицам Копенгагена, неся датские флаги и плакаты с надписью «Нет слов».

У посольства США они воткнули в цветочные горшки у входа датские флажки с вышитыми именами погибших датских военнослужащих.

Прохожие приветствовали колонну ветеранов и их семей аплодисментами.

Организаторы сообщили, что на акцию повлияли также заявления о Гренландии и снятие датских флагов, ранее размещенных у посольства.

В Афганистане датские войска потеряли 44 военнослужащих, что стало самым высоким показателем на душу населения среди союзников по коалиции, еще восемь погибли в Ираке.

