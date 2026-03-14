Дональд Трамп призвал страны мира отправить военные корабли к Ормузскому проливу

Президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные нанесли мощные удары по целям на иранском острове Харк — ключевом узле, через который осуществляется почти весь экспорт нефти из страны, — и пригрозил атаковать нефтяную инфраструктуру.

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«Центральное командование США провело одну из самых интенсивных бомбардировок в истории Ближнего Востока и полностью уничтожило все ВОЕННЫЕ цели на жемчужине иранской короны — острове Харк», — написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

«Я принял решение НЕ уничтожать нефтяную инфраструктуру острова. Однако если Иран или любая другая сторона попытается помешать свободному и безопасному проходу судов через Ормузский пролив, я немедленно пересмотрю это решение».

В Центральном командовании прокомментировали атаку, заявив: "Минувшей ночью американские силы нанесли масштабный высокоточный удар по иранскому острову Харк. В результате удара были уничтожены склады морских мин, бункеры хранения ракет и ряд других военных объектов. По данным американских военных, в ходе операции были поражены более 90 иранских военных целей на острове, при этом нефтяная инфраструктура не пострадала".

Позже Трамп написал в Truth Social о полном уничтожении военного потенциала Ирана, но предупредил, что страна все еще способна наносить единичные удары по кораблям, и призвал мировых лидеров направить военные корабли к Ормузскому проливу для совместного патрулирования.

«Многие страны, особенно те, на которые влияет попытка Ирана закрыть Ормузский пролив, направят военные корабли совместно с Соединенными Штатами, чтобы пролив оставался открытым и безопасным», — заявил Трамп.

Сообщается, что США и Израиль действуют осторожно в отношении острова, однако, по данным СМИ, представители администрации Трампа допускают возможность захвата Харка, если война на Ближнем Востоке продолжится.

Остров расположен примерно в 30 километрах от побережья Ирана и обеспечивает около 90% экспорта иранской нефти, говорится в недавней аналитической записке JP Morgan. При этом иранские государственные СМИ подтверждают, что после американских ударов нефтяная инфраструктура острова не пострадала.

Иранские СМИ сообщили о 15 взрывах на острове Харк

Полуофициальное иранское агентство Fars сообщило в субботу как минимум о 15 взрывах на острове Харк. Над островом, который подвергся ударам США, поднялся густой столб дыма.

По данным агентства, целью атак стали объект противовоздушной обороны, военно-морская база, диспетчерская башня аэропорта и вертолётный ангар офшорной нефтяной компании.

В ответ на американские удары по острову Иран официально объявил о намерении атаковать порты в ОАЭ.

"После того, как их военные базы в этом районе были уничтожены, армия США начала использовать порты, доки и бункеры в нескольких городах ОАЭ и запускать ракеты в сторону иранского острова Абу-Муса и частей острова Харк. Мы заявляем лидерам ОАЭ, что Иран имеет законное право, в рамках защиты своего суверенитета и территории, атаковать враждебные американские ракетные пусковые установки, расположенные в портах, доках и бункерах в нескольких городах ОАЭ", — заявил представитель Верховного командования ВС Ирана.

Удары Израиля по Ирану

Между тем, Армия обороны Израиля заявила, что в ходе серии ударов по району Тегерана в ночь на субботу были уничтожены иранский центр космических исследований и завод по производству систем противовоздушной обороны.

По данным военных, израильские ВВС атаковали «десятки объектов инфраструктуры террористического режима Ирана» в столице страны.

Среди целей оказался основной иранский центр космических исследований. Как утверждают в ЦАХАЛ, в нем находились стратегические лаборатории, где велись разработки военных спутников для различных задач, включая наблюдение, наведение и корректировку огня по целям на Ближнем Востоке.

Кроме того, по данным израильских военных, были поражены несколько объектов, используемых Ираном для производства систем противовоздушной обороны, в том числе «ключевой завод».

Как заявили в армии, эти удары «существенно подрывают способность иранского режима восстановить свою систему противовоздушной обороны».

Ракета ударила по территории посольства США в Багдаде

Ракета попала в вертолётную площадку на территории посольства США в Багдаде, сообщили два источника в службах безопасности. По их словам, снаряд упал внутри комплекса дипмиссии, расположенного за пределами «Зелёной зоны» — сильно укреплённого района в центре Багдада, где находятся правительственные учреждения Ирака и иностранные посольства.

Кроме того, в ночь на субботу ещё один авиаудар пришёлся по жилому дому в иракской столице. По словам представителя службы безопасности и источника, связанного с поддерживаемыми Ираном вооружёнными группировками в стране, погиб по меньшей мере один человек.

Атака произошла в районе Каррада в Багдаде. По данным источников, которые говорили на условиях анонимности, ещё два человека получили ранения. В заявлении иракская армия осудила удар, назвав его «вопиющим нарушением всех гуманитарных ценностей и пренебрежением международными конвенциями».