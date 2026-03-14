"Нельзя допустить, чтобы Иран держал в заложниках мировую экономику"

Государственный министр Объединенных Арабских Эмиратов Лана Нуссейбех обратилась к миру с призывом заставить Иран снять контроль над Ормузским проливом, который является жизненно важным судоходным путем.

РЕКЛАМА РЕКЛАМА

В большом интервью Euronews в Абу-Даби государственный министр министерства иностранных дел ОАЭ заявила, что "Ирану нельзя позволять держать мировую экономику в заложниках своим поведением государства-изгоя".

В то время как иранская война продолжает обостряться, блокада Ираном Ормузского пролива, узкого водного пути между Ираном и Оманом, через который проходит примерно пятая часть мировых поставок нефти, вызывает шок во всем мире, влияя как на энергетические рынки, так и на глобальную продовольственную безопасность.

В интервью Euronews Нуссейбех предупредила, что последствия перебоев выходят далеко за пределы региона, заявив, что "в глобальном масштабе около 20 % мировых поставок энергоносителей проходит через этот узкий водный путь".

Нефтяные танкеры и суда выстраиваются в Ормузском проливе, как видно из Хор-Факкана, 11 марта 2026 года AP Photo

«Если поставки нарушатся, это скажется не только на мировых ценах на энергоносители, но и на продовольственных поставках, на счетах в магазинах и на бензоколонках», — отметила министр.

Она добавила, что ОАЭ продолжают предпринимать последовательные меры для стабилизации глобального энергетического рынка, подтверждая приверженность страны роли надёжного поставщика энергии.

"Что касается поставок энергии, то мы являемся ответственным и преданным поставщиком на мировой энергетический рынок, и мы будем продолжать делать все, что в наших силах", - сказала министр в интервью Euronews.

Как показала война в Иране, энергетические рынки очень чувствительны к нестабильности в Персидском заливе, поскольку этот регион играет центральную роль в глобальных цепочках поставок.

ОАЭ утверждают, что они также продолжают играть стабилизирующую роль в глобальных логистических сетях.

На спутниковой фотографии Planet Labs PBC показан иранский остров Харг, 26 февраля 2026 года. AP Photo

«Мы являемся глобальным логистическим хабом. Соединяем Дубай с более чем 155 пунктами назначения по всему миру», — подчеркнула Нуссейбех.

Она напомнила, что через две недели после начала конфликта, в ходе которого иранские беспилотники и ракеты наносили удары по регионам Персидского залива и за его пределами, ОАЭ удалось сохранить стабильность и нормальное функционирование экономики.

Для правительств стран Персидского залива стратегические расчеты сложны. Решительный военный ответ чреват расширением конфронтации с Ираном и потенциальным втягиванием в конфликт множества региональных и международных игроков. В то же время отсутствие решительного ответа может оставить уязвимыми важнейшие объекты инфраструктуры и гражданское население.

Нуссейбех подчеркнула масштабы стоящей перед страной задачи, поскольку с начала войны ОАЭ подверглись наибольшему числу ракетных и беспилотных атак со стороны Ирана на всем Ближнем Востоке.

«У нас были невероятно сложные 14 дней, но жизнь в ОАЭ практически вернулась к нормальной», — заявила министр.

По словам Нуссейбех, которая до недавнего времени была послом ОАЭ в ООН, конфликт разразился, несмотря на масштабные дипломатические усилия по предотвращению эскалации.

"Мы уже две недели находимся в этом конфликте, в который мы не хотели быть втянутыми. На самом деле, до этой эскалации мы предпринимали активные дипломатические усилия, чтобы попытаться избежать конфликта в регионе".

По ее словам, с момента начала нападений первоочередной задачей является защита жителей и обеспечение дальнейшего функционирования экономики и повседневной жизни страны.

"Я думаю, что сейчас приоритетом является защита страны от этих атак и обеспечение того, чтобы они не нарушили нормальную жизнь", - сказала Нуссейбех.

Фасад здания в финансовом районе Дубая частично поврежден, 13 марта 2026 года AP Photo

ОАЭ утверждают, что их способность поддерживать стабильность отражает десятилетия подготовки к геополитической неопределенности в Персидском заливе.

"Мы десятилетиями готовились к различным сценариям в очень неспокойном регионе, так что это не новые планы", - сказала она.

Эти приготовления выходят за рамки военной готовности. Страна вкладывает значительные средства в экономическую устойчивость, логистические сети и безопасность цепочек поставок.

"Мы также обеспечили устойчивость системы поставок продовольствия, снабжения рынков, доступа к глобальным товарам", - сказала Нуссейбех.

Она также подчеркнула роль оборонных систем страны, заявив, что "наши системы противовоздушной обороны ОАЭ являются лучшими в своем классе. Они отточены десятилетиями инвестиций и практики в реальных сражениях по всему миру в составе коалиций", - сказала она.

"Вооруженные силы ОАЭ обеспечивают безопасность наших общин и жителей", - добавила Нуссейбех.

Рынок Аль-Сиф в Дубае, 13 марта 2026 года AP Photo

В то же время она подчеркнула, что руководство ОАЭ будет продолжать противостоять всем вызовам.

"Мы не верим в военную эскалацию, но мы жесткие, когда то, что мы с таким трудом построили, подвергается сомнению, и мы будем жесткими и в этом случае", - сказала она.

Для руководства ОАЭ ставки выходят за рамки безопасности. Страна видит себя защитником более широкой модели стабильности и сосуществования в регионе, который часто страдает от конфликтов.

"Красные линии - это безопасность, процветание, благополучие нашей эмиратской общины и наших экспатриантов", - говорит Нуссейбех. "Мы считаем всех их частью этой страны, и они заслуживают нашей защиты", - добавила она.