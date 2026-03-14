"Нельзя допустить, чтобы Иран держал в заложниках мировую экономику"

Государственный министр ОАЭ Лана Нуссейбех призвала международное сообщество заставить Иран снять контроль над Ормузским проливом. Она подчеркнула, что последствия блокировки узкого водного пути, через который проходит пятая часть мировой нефти, выходят далеко за пределы региона.
В большом интервью Euronews в Абу-Даби государственный министр министерства иностранных дел ОАЭ заявила, что "Ирану нельзя позволять держать мировую экономику в заложниках своим поведением государства-изгоя".
В то время как иранская война продолжает обостряться, блокада Ираном Ормузского пролива, узкого водного пути между Ираном и Оманом, через который проходит примерно пятая часть мировых поставок нефти, вызывает шок во всем мире, влияя как на энергетические рынки, так и на глобальную продовольственную безопасность.
В интервью Euronews Нуссейбех предупредила, что последствия перебоев выходят далеко за пределы региона, заявив, что "в глобальном масштабе около 20 % мировых поставок энергоносителей проходит через этот узкий водный путь".
«Если поставки нарушатся, это скажется не только на мировых ценах на энергоносители, но и на продовольственных поставках, на счетах в магазинах и на бензоколонках», — отметила министр.
Она добавила, что ОАЭ продолжают предпринимать последовательные меры для стабилизации глобального энергетического рынка, подтверждая приверженность страны роли надёжного поставщика энергии.
"Что касается поставок энергии, то мы являемся ответственным и преданным поставщиком на мировой энергетический рынок, и мы будем продолжать делать все, что в наших силах", - сказала министр в интервью Euronews.
Как показала война в Иране, энергетические рынки очень чувствительны к нестабильности в Персидском заливе, поскольку этот регион играет центральную роль в глобальных цепочках поставок.
ОАЭ утверждают, что они также продолжают играть стабилизирующую роль в глобальных логистических сетях.
«Мы являемся глобальным логистическим хабом. Соединяем Дубай с более чем 155 пунктами назначения по всему миру», — подчеркнула Нуссейбех.
Она напомнила, что через две недели после начала конфликта, в ходе которого иранские беспилотники и ракеты наносили удары по регионам Персидского залива и за его пределами, ОАЭ удалось сохранить стабильность и нормальное функционирование экономики.
Для правительств стран Персидского залива стратегические расчеты сложны. Решительный военный ответ чреват расширением конфронтации с Ираном и потенциальным втягиванием в конфликт множества региональных и международных игроков. В то же время отсутствие решительного ответа может оставить уязвимыми важнейшие объекты инфраструктуры и гражданское население.
Нуссейбех подчеркнула масштабы стоящей перед страной задачи, поскольку с начала войны ОАЭ подверглись наибольшему числу ракетных и беспилотных атак со стороны Ирана на всем Ближнем Востоке.
«У нас были невероятно сложные 14 дней, но жизнь в ОАЭ практически вернулась к нормальной», — заявила министр.
По словам Нуссейбех, которая до недавнего времени была послом ОАЭ в ООН, конфликт разразился, несмотря на масштабные дипломатические усилия по предотвращению эскалации.
"Мы уже две недели находимся в этом конфликте, в который мы не хотели быть втянутыми. На самом деле, до этой эскалации мы предпринимали активные дипломатические усилия, чтобы попытаться избежать конфликта в регионе".
По ее словам, с момента начала нападений первоочередной задачей является защита жителей и обеспечение дальнейшего функционирования экономики и повседневной жизни страны.
"Я думаю, что сейчас приоритетом является защита страны от этих атак и обеспечение того, чтобы они не нарушили нормальную жизнь", - сказала Нуссейбех.
ОАЭ утверждают, что их способность поддерживать стабильность отражает десятилетия подготовки к геополитической неопределенности в Персидском заливе.
"Мы десятилетиями готовились к различным сценариям в очень неспокойном регионе, так что это не новые планы", - сказала она.
Эти приготовления выходят за рамки военной готовности. Страна вкладывает значительные средства в экономическую устойчивость, логистические сети и безопасность цепочек поставок.
"Мы также обеспечили устойчивость системы поставок продовольствия, снабжения рынков, доступа к глобальным товарам", - сказала Нуссейбех.
Она также подчеркнула роль оборонных систем страны, заявив, что "наши системы противовоздушной обороны ОАЭ являются лучшими в своем классе. Они отточены десятилетиями инвестиций и практики в реальных сражениях по всему миру в составе коалиций", - сказала она.
"Вооруженные силы ОАЭ обеспечивают безопасность наших общин и жителей", - добавила Нуссейбех.
В то же время она подчеркнула, что руководство ОАЭ будет продолжать противостоять всем вызовам.
"Мы не верим в военную эскалацию, но мы жесткие, когда то, что мы с таким трудом построили, подвергается сомнению, и мы будем жесткими и в этом случае", - сказала она.
Для руководства ОАЭ ставки выходят за рамки безопасности. Страна видит себя защитником более широкой модели стабильности и сосуществования в регионе, который часто страдает от конфликтов.
"Красные линии - это безопасность, процветание, благополучие нашей эмиратской общины и наших экспатриантов", - говорит Нуссейбех. "Мы считаем всех их частью этой страны, и они заслуживают нашей защиты", - добавила она.