Взрыв у еврейской школы в Амстердаме, пострадавших нет

В ночь на субботу около еврейской школы в Амстердаме произошёл взрыв, в результате которого была повреждена внешняя стена здания. Пострадавших нет.

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Мэр города Фемке Халсема назвала произошедшее «трусливым актом агрессии».

«Я понимаю страх и гнев еврейской общины Амстердама, — сказала Халсема. — Они всё чаще сталкиваются с антисемитизмом, и это неприемлемо».

Премьер-министр Нидерландов Роб Йеттен назвал нападение «ужасным» и заявил, что «в Нидерландах не должно быть места антисемитизму».

Полиция сообщила, что у следствия есть записи камер видеонаблюдения, на которых запечатлён человек, предположительно установивший взрывное устройство. Начато расследование.

Между тем ответственность за нападения взяла на себя экстремистская группировка «Исламское движение Асхаб аль-Ямин», опубликовавшая видео, на котором, предположительно, запечатлён подрыв устройства.

Недавно сформированную группу также связывают с рядом других антисемитских атак, произошедших в последние дни. Среди них — аналогичный взрыв у синагоги в Роттердаме днем ранее.

Министерство иностранных дел Израиля заявило, что в "Нидерландах бушует эпидемия антисемитизма".

«Где произойдет следующая атака? Правительству Нидерландов необходимо сделать гораздо больше для борьбы с антисемитизмом», - такое сообщение министерство опубликовало на своей странице в Х.

Инцидент произошёл на фоне других нападений на еврейские учреждения

Безопасность синагог и еврейских учреждений в Нидерландах уже была усилена после ночного поджога синагоги в центре Роттердама в пятницу.

В тот же день полиция арестовала четырёх молодых людей по подозрению в организации взрыва, который вызвал небольшой пожар и нанёс зданию ущерб.

После этого полиция в качестве меры предосторожности проверила другие синагоги. Возле одного из зданий был остановлен автомобиль, за рулём которого находился человек, похожий по описанию на одного из подозреваемых.

«Пока неясно, планировали ли подозреваемые привести в действие взрывное устройство или поджечь ещё одну синагогу», — говорится в заявлении полиции.

По данным правоохранителей, двум задержанным по 19 лет, одному — 18, ещё одному — 17. Их возможные мотивы пока не уточняются.

Власти заявили о начале «широкомасштабного расследования этого серьёзного инцидента» и призвали свидетелей сообщить любую информацию.

Утром в понедельник взрыв также произошёл у синагоги в бельгийском городе Льеж. Здание было повреждено, однако никто не пострадал.

Инцидент вызвал резкое осуждение со стороны бельгийских политиков и представителей Европейского союза. Власти Бельгии заявили, что анализируют видеоролик, в котором предполагаемые джихадисты берут на себя ответственность за нападение.

Ещё один инцидент произошёл в четверг в США: вооруженный мужчина на автомобиле въехал в здание синагоги на окраине Детройта. Охранники открыли огонь по нападавшему, и он был убит.