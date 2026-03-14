Скончался Юрген Хабермас - выдающийся философ и социолог Франкфуртской школы

Немецкий философ Юрген Хабермас умер
Умер немецкий философ Юрген Хабермас
AP Photo
By Kirsten Ripper & Euronews и AP
Опубликовано
В возрасте 96 лет ушёл из жизни Юрген Хабермас, один из крупнейших немецких мыслителей современности и автор фундаментальной «Теории коммуникативного действия», которая исследует роль рационального диалога в обществе.

В субботу в возрасте 96 лет скончался знаменитый философ и социолог Юрген Хабермас. Об этом сообщило издательство Suhrkamp.

Хабермас считался одним из важнейших современных немецких мыслителей и одним из самых известных представителей Франкфуртской школы.

Тема всей его жизни: языковая коммуникация

Он родился в 1929 году в Дюссельдорфе с врождённым расщеплением нёба ("волчьей пастью"). Этот дефект впоследствии был устранен в результате операции, однако сам Хабермас откровенно признавал, что он мешал ему всю жизнь, и именно поэтому он сделал языковую коммуникацию своей областью научных исследований.

В 1961 году в Марбурге он защитил диссертацию под названием "Структурные изменения публичной сферы", которая заложила основы его дальнейшей философской и социологической карьеры.

После нескольких лет работы в Гейдельбергском университете Хабермас в 1964 году занял кафедру философии и социологии Макса Хоркхаймера во Франкфуртском университете.

В 1968 году он поддержал студенческие протесты, но решительно отвергал любую радикализацию и насилие.

С 1971 года — в Штарнберге, затем возвращение во Франкфурт

В 1971 году философ перешёл в Институт Макса Планка по исследованию условий жизни в научно-техническом мире в Штарнберге (около Мюнхена), где с тех пор жил. Его центральным трудом считается двухтомная «Теория коммуникативного действия» (1981–1982).

Эта работа исследует, как люди взаимодействуют и договариваются в обществе, опираясь не на власть или принуждение, а на рациональное общение. Основная идея заключается в том, что социальное согласие может достигаться через диалог, где участники стремятся к взаимопониманию, а не просто навязывают свою волю.

Хабермас противопоставляет этот процесс «коммуникативного действия» формам действия, основанным на инструментальной рациональности, где целью является лишь достижение результата, а не согласие участников.

Хабермас приобрёл международную известность как продолжатель и обновитель «критической теории» Адорно и Хоркхаймера. Он был одним из последних представителей классического ядра Франкфуртской школы и активно комментировал актуальные политические события на протяжении всей жизни.

*Франкфуртская школа — это влиятельная группа философов, социологов и культурных критиков, работавших с 1920-х годов в Институте социальных исследований во Франкфурте-на-Майне. Именно там была разработана критическая теория, которая анализирует общество, политику и культуру и подвергает критике существующие структуры власти и идеологии.

