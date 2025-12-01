Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Транссибирская трасса парализована 80-километровой пробкой: водители провели ночь в заторе
No Comment

Видео. На автотрассе "Байкал" из-за непогоды образовалась 85-километровая пробка

Последние обновления:

В понедельник многие водители оказались в ловушке и были вынуждены простоять больше семи часов без еды и воды, рискуя оказаться без бензина.

На федеральной автотрассе Р-258 «Байкал» на границе Иркутской области и Республики Бурятия образовалась 85-километровая пробка. В понедельник многие водители оказались в ловушке и были вынуждены простоять больше семи часов без еды и воды, рискуя оказаться без бензина.

Тяжёлая ситуация сложилась на одной из важнейших трасс в Бурятии, от посёлка Выдрино до города Култук, из-за непогоды. Третьи сутки здесь наблюдаются морозы до -30 градусов, сильный снегопад и ветер.

Как сообщили в Управлении автомобильных дорог, "сложные погодные условия сохранятся до 2 декабря". Здесь пояснили, что из-за высокой влажности воздуха снежные циклоны, курсирующие на прилегающих к озеру Байкал территориях, вызывают залповый интенсивный снег". Ожидается, что условия на проходящей вдоль Байкала трассе улучшатся лишь после "полного замерзания озера".

На трассе дежурят автоинспекторы, снег разгребает спецтехника. Местные власти призвали водителей не садиться за руль без крайней необходимости.

