В результате вспышки лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго скончались более тысячи человек

Более 1 000 человек скончались в результате вспышки лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК). Об этом сообщил гендиректор Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний. Согласно последним данным Министерства здравоохранения ДРК, по состоянию на понедельник было зарегистрировано 2 473 случая заболевания лихорадкой Эбола. При этом по меньшей мере 737 пациентов находятся в изоляции или проходят лечение в больницах.

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Жан Касейя, гендиректор Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний: "Сегодня число погибших достигло 1 031. Люди погибают... Они умирают, потому что у нас нет вакцин, нет лекарств, нет финансирования".

По оценкам ВОЗ, нынешняя вспышка лихорадки Эбола стала третьей по масштабу за всю историю наблюдений в Демократической республике Конго.

Вспышка Эболы началась 15 мая на востоке ДРК и в Уганде. Эпицентр находится в конголезской провинции Итури.

На прошлой неделе Оксфордский университет запустил первые в мире клинические испытания вакцины против Бундибуджио - разновидности эболавируса, вызвавшего нынешнюю вспышку смертельно опасного заболевания.