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В результате вспышки лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго скончались более тысячи человек

Медицинские работники дезинфицируют машину скорой помощи Буниа, провинция Итури, ДРК, 22 июля 2026 года.
Медицинские работники дезинфицируют машину скорой помощи Буниа, провинция Итури, ДРК, 22 июля 2026 года. Авторское право  AP Photo
Авторское право AP Photo
By Euronews
Опубликовано
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По оценкам ВОЗ, нынешняя вспышка лихорадки Эбола стала третьей по масштабу за всю историю наблюдений в Демократической республике Конго.

Более 1 000 человек скончались в результате вспышки лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго (ДРК). Об этом сообщил гендиректор Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний. Согласно последним данным Министерства здравоохранения ДРК, по состоянию на понедельник было зарегистрировано 2 473 случая заболевания лихорадкой Эбола. При этом по меньшей мере 737 пациентов находятся в изоляции или проходят лечение в больницах.

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Жан Касейя, гендиректор Африканского центра по контролю и профилактике заболеваний: "Сегодня число погибших достигло 1 031. Люди погибают... Они умирают, потому что у нас нет вакцин, нет лекарств, нет финансирования".

По оценкам ВОЗ, нынешняя вспышка лихорадки Эбола стала третьей по масштабу за всю историю наблюдений в Демократической республике Конго.

Вспышка Эболы началась 15 мая на востоке ДРК и в Уганде. Эпицентр находится в конголезской провинции Итури.

На прошлой неделе Оксфордский университет запустил первые в мире клинические испытания вакцины против Бундибуджио - разновидности эболавируса, вызвавшего нынешнюю вспышку смертельно опасного заболевания.

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