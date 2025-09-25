Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Люди участвуют в протесте, требуя окончания войны и немедленного освобождения заложников, удерживаемых ХАМАС
No Comment

Видео. Протесты в аэропорту Бен-Гурион перед отлётом Нетаньяху в США

Последние обновления:

Протестующие собрались в аэропорту Бен-Гурион перед вылетом премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в США. Они требовали его отставки и прекращения войны в Газе.

Собравшиеся в аэропорту Бен-Гурион демонстранты размахивали израильскими флагами и поднимали над головой плакаты с призывами освободить заложников, которых удерживают боевики ХАМАС в секторе Газа.

Некоторые протестующие обратились напрямую к президенту США Дональду Трампу, который, как ожидается, встретится с Нетаньяху в Белом доме, требуя, чтобы он помог освободить оставшихся пленников.

В Газе остаются 48 заложников, около 20 из которых, как полагает Израиль, живы. Они были захвачены боевиками ХАМАС 7 октября 2023 года. В результате нападения хамасовцев тогда погибли около 1 200 человек.

Под данным подконтрольного ХАМАС Минздрава Газы, жертвами израильской военной операции в Газе стали более 65 000 палестинцев. По данным ведомства, женщины и дети составляют около половины зарегистрированных смертей.

