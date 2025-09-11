Newsletter Рассылка новостей Events События подкасты Видео Africanews
Второе за год массовое отключение электричества на Кубе

Архиепископ Гаваны благословляет верующих во время мессы в честь Девы Регла в одноименном кубинском городе в воскресенье, 7 сентября 2025 года.
Архиепископ Гаваны благословляет верующих во время мессы в честь Девы Регла в одноименном кубинском городе в воскресенье, 7 сентября 2025 года. Авторское право  Ramón Espinosa / AP
Авторское право Ramón Espinosa / AP
By Javier Iniguez De Onzono & AP
Опубликовано
Куба переживает серьезный энергетический кризис, который привел к массовому отключению электричества по всей стране. Нехватка топлива, санкции США и устаревшие термоэлектрические станции, многим из которых уже более 30 лет, оставили миллионы кубинцев без света.

Куба вновь столкнулась с массовым отключением электричества, охватившим весь остров. Правительство Мигеля Диаса-Канеля, преемника братьев Кастро на посту главы карибской автократии, обвиняет в этом стареющую инфраструктуру и нехватку топлива на электростанциях.

Это уже второе широкомасштабное отключение электроэнергии в этом году, после трёх других в конце прошлого года. В социальной сети X Министерство энергетики и горнодобывающей промышленности связало новый инцидент с неисправностью термоэлектрической станции и заявило, что продолжает работать над восстановлением электроснабжения. На Кубинском архипелаге часто случались перебои с электричеством, но на короткое время и без ущерба для всей территории.

В начале этой недели очередное отключение затронуло юго-восточную часть Кубы, в результате чего жители от Лас-Тунаса до Гуантанамо на несколько часов остались без света. В феврале правительство на два дня приостановило занятия в учебных заведениях и рабочие мероприятия из-за нехватки электроэнергии.

Куба переживает серьезный экономический и энергетический кризис. В последние годы он усугубился из-за санкций США, которые пытаются заставить остров сменить политическую модель на рыночную экономику. Экономическая изоляция не позволяет стране Карибского бассейна иметь достаточно иностранной валюты для покупки топлива или ремонта устаревших термоэлектрических станций, многие из которых работают уже более 30 лет.

