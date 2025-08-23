Видео. Новости дня | 23 августа 2025 г. — вечерний выпуск

Новости дня | 23 августа 2025 г. — вечерний выпуск
Top News Stories Today
Новости дня | 23 августа 2025 г. — вечерний выпуск
Последние обновления:
Узнавайте о самых важных событиях в Европе и за ее пределами на 23 августа 2025 г. - последние новости, срочные новости, мир, бизнес, развлечения, политика, культура, путешествия
Австралийского врача обвиняют в подсматривании в туалете
ООН впервые официально подтвердила голод в секторе Газа
Министр обороны Израиля предупредил, что город Газа может быть разрушен, если ХАМАС не примет условия прекращения огня
Ким Чен Ын вручил награды военнослужащим, вернувшимся из России
По меньшей мере 17 человек погибли в результате взрыва автомобиля и нападения на вертолет в Колумбии
ЕС и США подтвердили обязательства ввести 15-процентные тарифы на европейские товары и избавить от пошлин американские
«Устойчивая мощь 1404»: Иран проводит масштабные учения
Спасенная в Турции маленькая горилла Зейтин возвращается домой
В каких странах может состояться встреча Зеленского и Путина?
Дания. Экс-министр предстал перед судом за хранение детской порнографии
Euroverify. Выезжающим за пределы ЕС французам грозят более строгие налоговые проверки?
Малые и средние предприятия Европы страдают от кибермошенничества
Познакомьтесь с Мир Теймуром, керамистом который формирует творческое наследие Азербайджана из глины
Экс-президент Бразилии Болсонару планировал попросить убежища в Аргентине
Республиканцы перекраивают избирательные округа в Техасе
